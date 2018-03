Musiol/Walser: Familien brauchen Erhöhung der Familienbeihilfe und ganztägige Schulplätze

Grüne gegen Umschichtungen zu Lasten wichtiger Investitionen in Bildung

Wien (OTS) - "Die Familienbeihilfe nun mit Mitteln für die Ganztagesbetreuung an Schulen zu finanzieren ist zynisch und kurzsichtig. Familien brauchen beides: Sie brauchen sowohl eine Erhöhung der Familienbeihilfe als auch ganztägige Schulplätze. Wenn SPÖ und ÖVP ihrem Beschluss vom Juni bei der Familienbeihilfe folgen, bekommen Familien zwischen 9 und 29 Euro mehr als bisher. Das ist weder eine Inflationsanpassung noch können sich Familien damit eine regelmäßige Nachmittagsbetreuung finanzieren", kritisiert die Grüne Familiensprecherin Daniela Musiol die durchgesickerten Pläne der KoaltionsverhandlerInnen, die Familienbeihilfe mit Mitteln für die Ganztagsbetreuung zu gegenfinanzieren.

Auch der Grüne Bildungssprecher Harald Walser teilt die Kritik. "Die Ganztägige Schule bietet vor allem Kindern aus bildungsfernen Familien bzw. aus Haushalten in denen die Eltern berufstätig sind den nötigen Rahmen und die Zeit, um Hausaufgaben gemeinsam mit LehrerInnen zu erledigen und Förderangebote zu nutzen und so ihre schulische Leistung zu verbessern," sagt Walser. "Der Ausbau ganztägiger Schulen ist daher notwendig und darf keinesfalls gebremst werden," macht Walser seine Forderung deutlich und: "Wir brauchen ein Recht auf einen ganztägigen Schulplatz in Wohnortnähe, das ist eine gesellschaftlich notwendige Bildungsmaßnahme."

"Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich begrüße es, dass SPÖ und ÖVP nun die Dringlichkeit bei der Erhöhung der Familienbeihilfe erkannt haben und ihr Wahlversprechen einlösen wollen. Aber das darf nicht zu Lasten wichtiger Investitionen in der Bildung passieren", sagt Musiol und ergänzt: "SPÖ und ÖVP sollten bei einer Umschichtung lieber die steuerlichen Begünstigungen von Familien ins Visier nehmen. Vom Kinderfreibetrag und der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten profitieren im Gegensatz zur Familienbeihilfe nur Familien mit steuerpflichtigem Einkommen. Das bedeutet, dass zwei Drittel der Kinder nichts von diesen Absetzbeträgen haben, da sie nicht abgeholt werden können, weil ihre Eltern zu wenig verdienen. Und nicht einmal alle Familien, die genug verdienen würden, nehmen die Steuer-Zuckerl in Anspruch. Pro Jahr werden 340 Millionen Euro dafür reserviert, aber bei weitem nicht ausgeschöpft".

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at