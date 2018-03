Mediengruppe ÖSTERREICH startet große Mobile-Offensive

oe24.at mit neuem mobilen Portal mit erweitertem Angebot - ÖSTERREICH ab sofort im Digital-Abo - wegen Mobile-Umstellung keine ÖWA-Meldung im November

Wien (OTS) - Die Mediengruppe ÖSTERREICH startet nun eine große Offensive im Mobil-Bereich: Ende November ging das neue mobile Portal von oe24.at online. Das neue Mobile-Portal bietet neben einem auf alle Smartphones optimierten Layout und einer innovativen Navigation ab sofort auch alle Multimedia-Features. Alle Videos und TV-Formate des oe24-Netzwerks - wie das tägliche SocietyTV und WetterTV - sind jetzt auch tagesaktuell über das Smartphone abrufbar. Dank "Responsive Design" ist oe24.at nun über alle Endgeräte und Browser optimal sichtbar. Für die Betriebssysteme Android und iOS wurde eine komplett neue App entwickelt.

"Mit unserem mobilen oe24-Portal starten wir in eine neue Mobile-Ära. Innerhalb der ersten Wochen konnten wir den mobilen Traffic auf unseren Seiten bereits vervierfachen. Neben einer stark verbesserten Usability haben wir beim Re-Design auch einen Fokus auf die Sichtbarkeit der Werbemittel gelegt. Ab jetzt sind alle Mobile-Werbemittel auf oe24 mit einer hundertprozentigen Visibility buchbar", so Niki Fellner, Geschäftsführer des oe24-Netzwerks.

Auch bei der Tageszeitung ÖSTERREICH setzt die Mediengruppe auf Digitalisierung. Seit Kurzem ist die Tageszeitung ÖSTERREICH im Digital-Abo erhältlich. Die Leser erhalten zusätzlich zur Zeitung ein Tablet ihrer Wahl mit der digitalen ÖSTERREICH-App. "Unsere Digital-Abonnenten können ihre Zeitung dadurch ab sofort on- und offline konsumieren. Das Tablet wird zum multimedialen Einstieg für alle Kanäle: Video, Zeitung, App, Musik und TV. Das ist ein weiterer Schritt in die nachhaltige multimediale Weiterentwicklung unserer Mediengruppe in Richtung 360 Grad", erklärt Oliver Voigt, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Aufgrund der technischen Umstellungen im Mobile-Bereich weist das oe24-Netzwerk im November keine Zahlen in der ÖWA Basic aus, weil die Daten an drei Tagen nicht erhoben werden konnten. Im Dezember erfolgt die ÖWA-Meldung von oe24 wieder in gewohnter Qualität.

