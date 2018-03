TUNNELLAND statt FAMILIENLAND UND BILDUNGSLAND IST SCHANDLAND

TUNNELSÜMPFE TROCKEN LEGEN

Innsbruck (OTS) - Es ist bemerkenswert, wie derzeit versucht wird, ein paar Millionen da oder dort für ein Budget aufzutreiben, welches schon VOR Vereinbarung nicht halten kann, was es versprechen wird. Denn "die großen Tunnelbrocken" werden gar nicht diskutiert. Obwohl landes-, bundes- und europaweit der Güterverkehr auf der Straße massiv forciert wird - trotz Lärm- und Schadstoffbelastungen und trotz des Auslagerns wertvoller Produktionsarbeitsplätze in immer fernere Billigregionen - wollen SP und VP mit Gewalt an ihren Milliardenprojekten insbesondere in Bezug auf die "Tunnelblase Semmering-Koralm-Brennertunnel" festhalten. Ungeachtet des Sachverhalts am Beispiel BBT, dass nicht einmal die UVP rechtsgültig abgeschlossen ist (Verfahren wird seit 2009 von den Höchstgerichten herumgereicht), die Bau"partner" EU und Italien den "Mülltransit mit EU-richterlicher Gewalt von der Eisenbahn auf die Inntal- und Brennerautobahn" mitten im größten Luftsanierungsgebiet des Binnenmarktes zurückzwingen und damit die eigenen Vorgaben des Regierungsprogramms für die XXIV. Gesetzgebungsperiode auf den Kopf stellen.

Diebstahl an Gesundheits-, Lebens- und Wirtschaftsqualität

Dies alles auch noch mit einem "Vorbelastungsgesetz" im Wert von 33,4 Milliarden Euro, in welchem diese "Tunnelblase" vermeintlich gut versteckt ist und "die großen Brocken zusätzlich erst kommen", wie Frau BMin Maria Fekter seinerzeit im Parlament dazu gesagt hat. Wir haben kein Interesse daran, Monat für Monat die höchsten Steuern zu bezahlen, während uns gleichzeitig Gesundheits-, Lebens- und Wirtschaftsqualität entlang des gesamten hochrangigen alpinen und bundesweiten Straßennetzes gestohlen wird. Durch die reale Landes-, Bundes- und Europapolitik sollen "Milliarden an Steuergeld von unten an eine kleine Gruppe verlagert werden". Den Betroffenen wird dabei vorgaukelt, dass es sich um "Projekte zur Reduktion des Lkw-Transitverkehrs" handeln würde; das allseits bekannte "Tunnelmärchen" mit Bart bis zum Erdmittelpunkt.

Österreichischen Tunnelsumpf trocken legen

In Wahrheit handelt es sich um vom Steuerzahler vergoldeten Tunnelsand, mit dem zahlreiche Pressemeldungen, Memoranden, Absichtserklärungen, Studien und Prognosen gefüllt werden - es ist daher angebracht, diesen "österreichischen Tunnelsumpf endlich trocken zu legen". Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, denn es ist unser eigenes Geld, für welches wir in den Klein- und Mittelbetrieben viel zu hart arbeiten, um tatenlos zuzuschauen, wie es "am Semmering, Koralm und Brenner verlagert wird, ohne unsere Gesundheits-, Lebens- und Wirtschaftsqualität zu verbessern". Darum geht es.

Details auf: www.gurgiser-team.at - TATORT TUNNELSUMPF

