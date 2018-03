ÖAMTC-Umfrage: Skilust statt Skifrust - Helmtragen ist in (Teil 2)

Sozialversicherungsträger übernehmen keine Bergekosten nach Wintersportunfällen

Wien (OTS) - Beinahe jeden Tag kann man in Österreichs Zeitungen im Winter Berichte über Skiunfälle lesen. "Alleine im vergangenen Jahr mussten die Christophorus Notarzthubschrauber zu über 1.200 Einsätzen nach Pistenunfällen abheben", berichtet Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. Glücklicherweise verlaufen die meisten Stürze harmlos. Dennoch mussten 1.021 Skifahrer, 111 Snowboarder, 68 Skitourengeher und acht Langläufer im Winter 2012/2013 durch einen ÖAMTC-Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Dass meist nicht mehr passiert, ist dem großen Sicherheitsbewusstsein der Österreicher zu verdanken.

Eine kürzlich vom Meinungsforschungsinstitut market im Auftrag des ÖAMTC durchgeführte Online-Umfrage hat klar aufgezeigt, dass sich der Trend zum Helmtragen zunehmend durchsetzt. "Die Zeiten, in denen Skihelme nur etwas für Kinder und Sicherheitsfreaks waren, sind definitiv vorbei", stellt Kraxner fest. 69 Prozent der Befragten gaben an, beim Skifahren einen Helm zu tragen. Bei Eltern und jenen, die sich beim Wintersport schon einmal verletzt haben, liegt die Helmtragequote sogar noch höher. "Ein Helm kann aber nur dann ein schweres oder offenes Schädel-Hirn-Trauma verhindern, wenn er geschlossen getragen wird", erklärt ÖAMTC-Flugrettungssanitäter Gerhard Grassmann, der schon bei unzähligen Pistenunfällen im Einsatz war. Aber auch Rückenprotektoren (zehn Prozent) und Handgelenkschutz (acht Prozent) kommen vermehrt als Schutzausrüstung zum Einsatz. "Helme und Protektoren schützen nicht automatisch vor schweren Verletzungen, sie können aber die Schwere etwas abmildern", ergänzt Grassmann. "Das Risiko von Kniegelenksverletzungen wiederum senkt man durch richtig gewartete und eingestellte Bindungen."

Ein großes Informationsdefizit besteht allerdings noch hinsichtlich der Bergekosten nach einem Wintersportunfall. "Rund ein Drittel der Befragten glaubt, dass die Bergekosten durch die Sozialversicherungsträger übernommen werden", zitiert der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung aus der Umfrage. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall. Denn bei Sport- und Freizeitunfällen im alpinen Bereich müssen die Flugrettungsbetreiber direkt an die Patienten verrechnen - so schreiben es die Satzungen der Krankenkassen vor. "Das Kostenrisiko für den Einzelnen ist jedoch gering", stellt Kraxner fest. "Über 90 Prozent aller geflogenen Patienten sind in irgendeiner Form dafür versichert - viele von ihnen sogar ohne es zu wissen." Alleine mit dem ÖAMTC-Schutzbrief ist die Hubschrauberbergung für nahezu drei Millionen Österreicher gedeckt. "Gerade vor Beginn eines Skiurlaubes ist es dennoch wichtig zu überprüfen, ob die Versicherungsprämien bezahlt sind. Bei Kreditkarten mit Versicherungsschutz sollten auf jeden Fall die Geschäftsbedingungen genau auf Übernahme von Bergekosten hin überprüft werden", rät Kraxner abschließend.

