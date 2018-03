ÖAMTC-Umfrage: Österreicher vertrauen beim Wintersport auf eigene Ausrüstung (Teil 1)

Nur 14 Prozent leihen Ski und Snowboard

Wien (OTS) - Mit 86 Prozent verwendet der Großteil der österreichischen Skifahrer und Snowboarder die eigene Ausrüstung. "Die restlichen 14 Prozent leihen sich Ski und Snowboard aus, weil sie entweder unregelmäßig Wintersport betreiben oder die Vorteile des Ausleihens in niedrigeren Kosten oder guter Qualität durch servicierte Sportgeräte erkennen", fasst ÖAMTC-Touristiker Maria Renner das Ergebnis einer ÖAMTC-Erhebung zusammen. Im Rahmen dieser Umfrage wurden 1.000 aktive Wintersportler nach Aspekten wie Reiseziel, Mobilität, Ausrüstung und Versicherung im Winterurlaub mittels Online-Tool vom Meinungsforschungsinstitut market befragt. "In den westlichen Bundesländern vertrauen sogar 93 Prozent einer eigens gekauften und gewarteten Ausrüstung", so Renner.

Großer Wert wird auf bequeme Anreise und kurze Wege beim Wintersport gelegt

Bei der Anreise zum Wintersportgebiet nutzen 91 Prozent der Befragten das Auto. Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen stechen hier die 40- bis 59-Jährigen hervor: Von ihnen reisen sogar 97 Prozent mit dem Auto an. Für die Fahrt von der jeweiligen Unterkunft zur Skipiste gestaltet sich die Verteilung allerdings anders: Hier setzt sich lediglich ein Viertel der Befragten ins Auto, ein weiteres Viertel steigt in den Shuttlebus. Unter den jüngeren Winterurlaubern (bis 29 Jahre) nutzen sogar 40 Prozent den Shuttle. Die Mehrheit der Wintersportler wohnt direkt im Skigebiet und legt die Wege zu Fuß zurück.

Salzburg und Steiermark beliebte Reiseziele für Wintersportler

"Maximales Pistenvergnügen versprechen sich die Österreicher durch eine Reise nach Salzburg und Steiermark - unabhängig von der Aufenthaltsdauer", zieht ÖAMTC-Expertin Renner hinsichtlich beliebter Destinationen in Österreich Bilanz. Wer mit Übernachtung bucht, fährt auch gern nach Tirol und Kärnten, wer hingegen nur einen Tagesausflug unternimmt, den zieht es neben Tirol auch nach Niederösterreich. Oberösterreich und Vorarlberg liegen auf den hinteren Plätzen der Beliebtheitsskala. "Der Anteil derjenigen, die zum Skifahren und Snowboarden ins Ausland fahren, ist sehr gering. Österreich ist nach wie vor ein attraktiver Anlaufpunkt für schneebegeisterte Sportler", betont Renner. "54 Prozent der Österreicher ab 15 Jahren betreiben aktiv Wintersport und planen in der Saison 2013/2014 einen entsprechenden Urlaub bzw. Tagesausflüge."

