NÖAAB-Ebner zu Wieser/Leitner: Menschen sind keine Melkkühe

Eitelkeit und Wahlkampffrühstart haben ihren Preis: 420.000 Euro!

St. Pölten (OTS/nab) - "Nach der Demontage von Hermann Haneder hat der Wieser/Leitner-Stil in der AKNÖ voll durchgeschlagen. Geld wird für Eigenwerbung verpulvert - angesichts der Masse an bezahlten Wieser-Einschaltungen alleine im ersten Monat wird das 420.000 Euro Budget, das eigentlich bis März 2014 gedacht gewesen ist, wohl bis Jahresende verbraucht sein. So eitel und abgehoben hat noch nie ein AKNÖ-Präsident gewerkt bzw. aus Inseraten gelächelt, den Preis dafür zahlen 24.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer monatlich mit ihren Pflichtmitgliedsbeiträgen. Es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe Wieser/Leitner zu erklären, dass Menschen keine Melkkühe sind - es wird aber derzeit so viel Kammer-Geld für persönliche Werbung ausgegeben wie niemals zuvor - das kann so nicht bis zur AKNÖ-Wahl im Mai 2014 weitergehen. Wir können nicht zuschauen wie die rote Mehrheit die Kassen der Mitglieder leert. Zudem wurden alle Versprechen nach mehr Zusammenarbeit nicht erfüllt und damit gebrochen. Parteipolitisch wird mehr gemauert denn je: Das PISA-Test-Ergebnis, das deutlich schlechter ausfällt als unter BM Gehrer, wird als Schmied Erfolg abgefeiert. Und das Heinisch-Hosek-Theater bei den Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst wird toleriert, obwohl tausende von der AKNÖ vertretene öffentlich Bedienstete in NÖ davon betroffen sind", reagiert NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner auf den Wahlkampffrühstart von Wieser/Leitner in der AKNÖ, der von Mitgliedsbeiträgen bezahlt wird.

Rückfragen & Kontakt:

NÖAAB

Mag. Günther Haslauer

Presse und Politik

Tel.: 0664/ 136 26 55

guenther.haslauer @ noeaab.at

www.noeaab.at