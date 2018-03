Ein Weg durch das Labyrinth: Der neue Wolf Theiss Guide beleuchtet die Regulierungen für Energiehandel in CEE/SEE

Wien/Budapest (OTS) - In den vergangenen Jahren zeigte sich vor allem in der Region Zentral-, Ost- und Südosteuropas stetig steigendes Interesse am Energiemarkt. Nachdem das Energierechtsteam von WOLF THEISS bereits eine Reihe von Genehmigungsverfahren in der Region betreut hat, veröffentlichten die Experten der Sozietät nun auch einen ausführlichen Guide zu diesem Thema.

Die größte Herausforderung in der Lizenzvergabe im Energiebereich ist es oft einen Weg durch das Labyrinth an verschiedenen Regulierungen und Gesetzen zu finden. Eine umfassende und praxisorientierte Informationsquelle für diesen Bereich stellt nun der neu erschienene Wolf Theiss Guide To: Licensing of Electricity and Gas Wholesale Activities in Central, Eastern & Southeastern Europe dar.

Das Handbuch schöpft aus der umfassenden Beratungserfahrung des Teams und informiert über alle wichtigen regulatorischen Fragen zur Lizenzierung am Energiemarkt der CEE/SEE Region. Zusätzlich zu einer Zusammenfassung der jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen in Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und der Ukraine, finden sich zu jedem Land auch eine detaillierte Beschreibung der aktuellen rechtlichen Situation. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich auch mit dem gesamteuropäischen Energiemarkt.

Ein Beispiel für die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen findet sich in einem ersten Vergleich der Regulierungen des Energiemarkts: Um ungarischen im Energiehandel tätig zu werden, reicht einerseits eine einzelne Lizenzierung durch die ungarische Regulierungsbehörde. Andererseits könnte ein schweizerisches Unternehmen diese Lizenz nicht direkt erwerben, da das vereinfachte Lizenzierungsprozedere nur für Unternehmen aus EU/EEA Mitgliedsstaaten anwendbar ist. In der polnischen Gesetzgebung jedoch, zählt die Schweiz als privilegiertes Land und so können schweizerische Unternehmen, wie jene aus EU Mitgliedstaaten, direkt im polnischen Energiemarkt tätig werden. Zu diesem Zweck müsste das Unternehmen in Polen allerdings drei unterschiedliche Lizenzierungen erhalten.

Um Unternehmen auf diese Herausforderungen vorzubereiten verfasste das Team von Wolf Theiss den Leitfaden Wolf Theiss Guide To:

Licensing of Electricity and Gas Wholesale Activities in Central, Eastern & Southeastern Europe. Wolf Theiss Partner Zoltan Faludi, Leiter des Budapester Büros und der firmenweiten Energierechtspraxis, betont: "Wir bemerken einen steigenden Bedarf an spezialisierten Experten, die grenzübergreifend im Bereich Energiehandel beraten können. Die teils umfangreichen und variierenden Regulierungen in der CEE/SEE Region machen es notwendig erklärt zu werden. Dies ist das Ziel unseres Guides, mit dem wir unseren Klienten und anderen Marktteilnehmern Orientierung und einen ersten Überblick über die Situation geben wollen."

