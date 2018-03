BO WKÖ-Vizepräsident Amann: Politik soll Wandel in Richtung neuer Arbeitswelten endlich erkennen!

Arbeitszeitflexibilisierung mit modernen Entlohnungs- und Ausbildungsmodellen ist das Rezept für die Zukunft!

Wien (OTS) - Mit dieser Regierung blickt Österreichs Wirtschaft in eine dunkle Zukunft. Obwohl die OECD in Sachen Ausbildung unserem Land ein sehr gutes Zeugnis ausstellt, marschieren wir 2014 in Richtung Rekordarbeitslosigkeit. Schuld an der Misere hat nicht die Wirtschaft, sondern die Ignoranz der rot/schwarzen Politik, die getrieben von der ewig gestrigen Gewerkschaft noch nicht in den neuen Arbeitswelten angekommen ist, so die Kritik von RfW-Bundesobmann und WKÖ-Vizepräsident Fritz Amann, in einer Aussendung.

Amann dazu: "Statt sich mit der Einführung von Bagatellsteuern zu beschäftigen, sollten die Koalitionsverhandler sich endlich zu echten Reformen und Erneuerungen bekennen. Ein modernes Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeitflexibilisierung, sowie zukunftsweisende Entlohnungs- und Ausbildungsmodelle sind in Europa längst Tatsache. In der EU hat man erkannt, dass man ohne Flexibilisierung im täglich harten Wettbewerb nicht bestehen kann. Eingefahrene Gleise wurden verlassen, starre Strukturen aufgebrochen, damit Europa endlich Zukunft hat. Nur in Österreich wird - dank uneinsichtiger Gewerkschafter und Sozialträumer - nur weiter gemauert. Daher sind die bisherigen Koalitionsverhandlungen eine einzige wirtschaftspolitische Tragödie!"

Es braucht Mut, um die Zukunft für die Menschen im Land zu gestalten. Bewahrer alter Rechte und Verfechter eingefahrener Gleise werden das Land nicht erneuern. Die handelnden Personen sind absolut nicht geeignet, Österreich zu reformieren. Sie sollten ihre Unfähigkeit erkennen und Platz für komplett neue Leute machen, die Österreich fit für die Zukunft machen, so die abschließende Forderung von RfW-Bundesobmann und WKÖ-Vizepräsident, Fritz Amann. (Ende)mb

