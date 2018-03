FPÖ-LPO Ragger: Mein Inklusions-Konzept wird bestätigt

Notwendigkeit von Inklusionszentren in Bezirksstädten in ORF-Debatte untermauert

Klagenfurt (OTS) - "Mein Konzept, dass bis zum Jahr 2018 alle Kinder, die eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben, wohnort-und familiennah mit den Altersgenossen und nicht in zentralen Sonderschulen beschult und betreut werden, wurde in der Diskussion des ORF-Kärnten gestern eindeutig bestätigt", erklärte der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Eltern sollen zwischen einer vollen Inklusion, also der Einbindung des Kindes in einer "normalen" Schulklasse oder einer Inklusionsklasse an der Schule wählen.

Für Ragger ist bedauerlich, dass dieses Konzept in den vergangenen Monaten von LH Dr. Peter Kaiser und Sozialreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner gestoppt worden ist, nur weil es von einem Freiheitlichen gekommen ist. Jetzt drängen alle Fachleute auf dessen Realisierung. "Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder aus den Bezirken nicht mehr nach Klagenfurt fahren müssen, um die notwendige Betreuung in Sonderschulklassen mit Nachmittagsbetreuung und Therapie erhalten. Sie müssen in Inklusionszentren in ihren Bezirken versorgt werden, sodass sie bei ihren Familien bleiben können", so Ragger.

Im Schulzentrum Kühnsdorf, wo er, Ragger, das erste Modell verwirklicht hat, bewähre sich dieses ganztägige Inklusionskonzept. Den Kindern stehen auch die Therapeuten zur Verfügung. "Zentrale Sonderschulen in Klagenfurt wie die Gutenbergschule oder die Schule Harbach sollten langsam über mehrere Jahre auslaufen, damit die betroffenen Kinder nicht zu einem vorzeitigen Wechsel gezwungen werden", betont Ragger abschließend.

