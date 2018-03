Frauenberger zum internationalen Tag der Menschenrechte

"Menschenrechte sind nicht verhandelbar"

Wien (OTS) - "Die Stadt Wien bekennt sich zu Wahrung der Menschenrechte", betonte die Wiener Integrations- und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger am heutigen Tag der Menschenrechte, der gleichzeitig das Ende der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" darstellt. "In den 16 Tagen wird international darauf aufmerksam gemacht, dass Gewalt an Frauen kein Kavaliersdelikt, sondern eine weltweite Menschenrechtsverletzung ist. Neue Zahlen der WHO gehen davon aus, dass jede vierte Frau in der EU von Gewalt betroffen ist. Wien ist stolz auf das dichte Gewaltschutznetz für Frauen, aber nur mit internationaler Zusammenarbeit können wir Gewalt an Frauen endgültig bekämpfen.", betont Frauenberger. Die Stadt Wien veranstaltete daher heuer gemeinsam mit der WHO und EIGE (European Institute for Gender Equality) eine Konferenz zum Thema, wo ExpertInnen aus ganz Europa ihre Best-Practice-Projekte vorstellten.

"Frauen-, wie Menschenrechte sind unteilbar", stellt Frauenberger weiter fest und kündigt darüber hinaus an, dass die Stadt Wien im Jahr 2014 den Fokus verstärkt auf die langfristige Sicherung von Menschenrechten in Wien richten wird. "Wien ist eine Stadt, in der Menschenrechte seit jeher Grundlage politischen Handels sind", so Frauenberger. "Wir wollen allen Menschen unabhängig ihres Alters, ihrer Herkunft des Geschlechts oder ihrer sexueller Orientierung ein sicheres und unabhängiges Leben garantieren. Getragen von dieser Überzeugung hat Wien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein dichtes Netz an Maßnahmen geschaffen, die zur grundlegenden Wahrung der Menschenrechte beitragen". Eine diesbezügliche Analyse bietet eine Studie des etablierten Menschenrechtsexperten Univ.-Prof. Manfred Nowak, die heute Abend Inhalt einer Fachtagung im Wiener Rathaus ist. (Schluss) bea

