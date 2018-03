AK zu Westbahn: Preispolitik auf dem Rücken der Pendler und Pendlerinnen muss aufhören

Kaske: Morgiger AK Pendlertag setzt Signal für einen starken öffentlichen Verkehr in der Ostregion

Wien (OTS/AK) - "Die Westbahn muss ihre unsoziale und kundenfeindliche Preispolitik sofort stoppen", sagt AK Präsident Rudi Kaske zu den erneuten Preisaufschlägen des Unternehmens. Die Westbahn hatte angekündigt, jetzt nicht nur Aufpreise von PendlerInnen an Wochentagen, sondern auch von SchülerInnen und Lehrlingen mit dem Top-Jugendticket zu verlangen und zusätzlich diese Zuschläge auch auf die Wochenenden auszuweiten. "Das legt den Verdacht nahe: Hier geht es darum, die Nahverkehrskunden und -kundinnen mit immer neuen für sie unerwarteten Preisaufschlägen aus ihren Zügen herauszudrängen", so Kaske. Verlierer seien die Menschen, die mit der Bahn nach Wien oder von Wien ins Umland fahren und damit Umwelt und Straßen entlasten. Denn viele PendlerInnen, SchülerInnen und Lehrlinge sind auf ganz bestimmte Verbindungen angewiesen, die jetzt mit dem neuerlichen Preisstreit zwischen Westbahn und dem Verkehrsverbund Ostregion nicht mehr mit ihrer Dauerkarte gedeckt sind.

Kaske sieht den schwarzen Peter klar bei der Westbahn: "Wer täglich mit der Bahn zur Arbeit oder zur Schule fährt, muss sich auf die Gültigkeit seiner Jahres- oder Monatskarte oder seines Top-Jugendtickets verlassen können." Das gemeinsame Tarifsystem des Verkehrsverbundes ist genau dafür ein Garant. "Die Westbahn aber betreibt Preispolitik nach dem Motto: Wenn die Kasse diesen Monat nicht stimmt, kommt nächsten Monat ein neuer Aufschlag." Morgen wird die AK Wien auf ihrem Pendlertag ein Signal für einen starken öffentlichen Verkehr in der Ostregion setzen. "80 Prozent ihrer Fahrgäste hat die Bahn im Nahverkehr. In und um Wien braucht es mehr, nicht weniger öffentlichen Personennahverkehr", sagt Kaske.

Der AK Präsident kündigte den anhaltenden Widerstand der AK gegen weitere Privatisierungstendenzen bei der Bahn an. "Österreich braucht mehr, nicht weniger öffentlichen Personennahverkehr. Das gilt für die neue Bundesregierung ebenso wie für Europa", so Kaske. Die AK protestiert seit Monaten gegen die Liberalisierungsschritte, die derzeit mit dem 4. Eisenbahnpaket für die EU in Brüssel vorbereitet werden. Die EU-Kommission plant mit diesem Paket nach dem Fernverkehr nun auch den Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene einer völligen Marktöffnung zuzuführen. Die AK setzt sich massiv dagegen ein: "Wir wollen die Probleme, die wir momentan auf der Westbahnstrecke erleben, nicht in ganz Österreich haben", so Kaske.

Die Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich schätzen, dass allein unter ihren Mitgliedern mehrere tausend PendlerInnen täglich auf der Strecke zwischen Amstetten und Wien unterwegs sind. Viele von ihnen haben sich bei der AK über die unerwarteten Zuschläge beschwert.

Beim AK Wien Pendlertag verteilt die AK Wien 90.000 Fahrpläne mit den Nahverkehrsverbindungen in der Ostregion an allen wichtigen Bahnhöfen und U-Bahnknoten.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

ChefIn vom Dienst

Tel.: (+43-1) 501 65-2565

http://wien.arbeiterkammer.at