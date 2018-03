Axel-Springer-Preis für junge Journalisten: In vier Wochen ist Bewerbungsschluss!

Berlin (ots) - Noch bis zum 6. Januar 2014 sind auf www.axel-springer-preis.de Bewerbungen für den 23. Axel-Springer-Preis für junge Journalisten möglich. In den Kategorien Internet, Print, Fernsehen und Hörfunk werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 54.000 Euro vergeben. Vier unabhängige und prominent besetzte Jurys entscheiden über die Gewinner. Die festliche Preisverleihung findet am 6. Mai 2014 im Berliner Axel-Springer-Hauses statt.

Bewerben können sich alle Journalisten, die bei der Veröffentlichung ihrer Beiträge nicht älter als 33 Jahre waren. Eingereicht werden können deutschsprachige Arbeiten zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sportlichen oder gesellschaftlichen Themen.

Der Axel-Springer-Preis für junge Journalisten ist die bedeutendste Auszeichnung für Nachwuchsreporter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen auch auf www.facebook.com/AxelSpringerPreis.

