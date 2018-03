Coface: Susanne Krönes neue Direktorin der Division Innovation und Organisation

Internationaler Kreditversicherer erweitert Geschäftsleitung in Österreich

Wien (OTS) - Seit November 2013 verstärkt Susanne Krönes (51) die Geschäftsleitung von Coface in Österreich. Als Direktorin der Division Innovation und Organisation ist sie für Marketing und Kommunikation, IT und Organisation sowie für die Leitung der Bereiche Legal und Compliance zuständig.

Susanne Krönes hat nach ihrer technischen Ausbildung an der HTBLA in Wels universitäre Fortbildungen zu Themen wie Export, Marketing und E-Commerce absolviert. Nach mehreren beruflichen Stationen in der Pharmabranche wechselte sie 1997 zum KSV1870. Seit 2002 verantwortet die gebürtige Oberösterreicherin bei Coface die Bereiche Marketing und Kommunikation und ist seit 2007 Gesamtprokuristin.

Susanne Krönes zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich auf die Herausforderung, Coface mit Innovationen für die Zukunft fit zu machen. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen dabei im Fokus."

Christian Berger, Country Manager Coface Austria, dazu: "Susanne Krönes ist seit 2002 im Team von Coface und kennt das Unternehmen von Grund auf. Sie ist mit ihrem analytischen Denken in Kombination mit der starken Kunden- und Marktorientierung die perfekte Besetzung für diese Position."

Über Coface

Die Coface-Gruppe ist ein weltweit führender Kreditversicherer und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft. 2012 erreichte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mitarbeiter in 66 Ländern bieten weltweiten Service vor Ort.

In Frankreich ist Coface Mandatar für die staatlichen Exportkreditgarantien. Coface ist eine Tochtergesellschaft von Natixis, einer Gesellschaft der Groupe BPCE für Unternehmensfinanzierung, Investment Management und spezielle Finanzservices.

