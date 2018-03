Grüne: EVN-Kohlekraftwerk in Duisburg bringt Verlust für Land Niederösterreich

Krismer: Mit Kohlekraftwerke macht man keine Gewinne!

St. Pölten (OTS) - "In Deutschland werden Gewinne des Landes Niederösterreich verheizt", so Helga Krismer, Energiesprecherin der Grünen im NÖ Landtag. Für die Grüne ist es nach wie vor völlig unverständlich, dass das Land NÖ als Mehrheitseigentümer der EVN zusieht, wie der Energieversorger in ein fossiles Kraftwerk in Deutschland investiert. "Noch dazu kommt die Kohle per Schiff aus Übersee. Bis jetzt wurde noch keine Sekunde Energie produziert, sondern lediglich verschleudert", so Krismer.

Die aktuelle Schadensumme für das Kraftwerk, das nichts produziert sind 600 Millionen Euro Schaden für das Land Niederösterreich. Damit ist Niederösterreich erneut Spitzenreiter im Geld versenken. Ein Verlustgeschäft á la bonheur", hält die grüne Landtagsabgeordnete fest.

Helga Krismer ist sich sicher: "Hätte die EVN das Geld in Erneuerbare Energie in Niederösterreich investiert - wo es hingehört - hätten wir Gewinne!"

