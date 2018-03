MAK-Schausammlung Teppiche wird neu eröffnet

Weltberühmte Teppichsammlung des MAK neu inszeniert in einem Raumkonzept von Michael Embacher und mit einer künstlerischen Intervention von Füsun Onur

Wien (OTS) - Mit einem völlig neuen, ungewöhnlichen Gestaltungskonzept entführt die MAK-Schausammlung Teppiche ab 8. April 2014 in die stille Faszination der Teppichkunst. Eine Auswahl von über dreißig Exponaten gibt einen eindrucksvollen Einblick in die hochkarätige Teppichsammlung des MAK, die mit einem Schwerpunkt auf einzigartige persische und mamlukische Teppiche des 16. und 17. Jahrhunderts zu den berühmtesten und wertvollsten ihrer Art weltweit zählt. Eine handgefertigte Textilarbeit der türkischen Künstlerin Füsun Onur korrespondiert in der neuen Schausammlung mit dem architektonischen Gestaltungskonzept des Wiener Designers Michael Embacher, der die Exponate gleichsam dem Boden enthebt.

Über einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Teppichs vom späten 15. bis zum 18. Jahrhundert hinaus wird die Teppichkunst als übergreifendes Thema des europäischen Interieurs skizziert. Klassische safawidische und osmanische Teppiche des 16. und 17. Jahrhunderts, Glanzleistungen des orientalischen Kunsthandwerks, bilden die Höhepunkte der Neupräsentation. Zu den wertvollsten Exponaten zählen der weltberühmte safawidische Jagdteppich (Zentraliran, Kashan, 1. Hälfte 16. Jahrhundert), ein Mamluken-Teppich des ausgehenden 15. Jahrhunderts (Ägypten, Kairo) oder ein figurativer indischer Teppich aus der Zeit Akbars, des Großen (Nordindien, Lahore, um 1600).

Klassische Teppiche des mittleren Ostens werden durch Savonnerien, in Frankreich gefertigte Knüpfteppiche des 18. Jahrhunderts, wie etwa eine französische Savonnerie Kaiser Josefs II. (Frankreich, Paris, Mitte 18. Jahrhundert), ergänzt. Orientiert an der Teppichproduktion des östlichen Mittelmeerraums, entwickelte sich unter König Ludwig XIII. die "Manufacture royale des meubles de la couronne, des tapis facon de Perse et du Levant", eine der berühmtesten Teppichmanufakturen Europas. Die in der MAK-Schausammlung Teppiche ausgestellten Exemplare dokumentieren die neue Formensprache dieser französischen Produktion. "Die Miteinbeziehung der Savonnerien in die Präsentation der klassischen Teppiche des Mittleren Ostens dokumentiert reizvoll sowohl die Interaktionen der Kulturen als auch unterschiedliche formelle Entwicklungen", so Barbara Karl, Kustodin MAK-Sammlung Textilien und Teppiche.

Etwa dreißig dreidimensionale Objekte der MAK-Sammlung ergänzen die Präsentation und thematisieren vielseitige Interaktionen mit der kunsthandwerklichen Produktion. Gestalterische Parallelen finden sich beispielsweise zwischen Fliesen und Tellern aus Iznik und dem osmanischen Nischen- und Gebetsteppich aus Istanbul bzw. Bursa (2. Hälfte 16. Jahrhundert). Ein ausgewähltes Blatt des berühmten "Hamzanama" illustriert die Verwendung von Teppichen im originalen Kontext, während barocke Stiche formelle Ähnlichkeiten zu den französischen Savonnerien aufzeigen.

Raumkonzept und künstlerische Intervention

Inspiriert von der Seide, einem wesentlichen Material exklusiver Teppichknüpfkunst, erinnert der Wiener Designer Michael Embacher mit seinem architektonischen Konzept für die Neuaufstellung an das Innere eines Seidenraupenkokons, in den die Teppiche "verwoben" werden. Getragen von dünnen Seilen aus Stahl schweben die Exponate gleichsam über dem Boden und neigen sich in einem jeweils anderen Winkel den BetrachterInnen zu. Embacher ermöglicht damit völlig neue Blickwinkel auf die kostbaren Textilien, die üblicherweise liegend oder an der Wand hängend präsentiert werden.

Eine schwebende Installation symbolhafter Qualität der türkischen Künstlerin Füsun Onur, die sie eigens für die neue MAK-Schausammlung Teppiche entwickelt, interagiert subtil mit der Neupräsentation. Das von der Künstlerin mit einem Motiv eines weiblichen Engels bestickte, großformatige Textil liest sich als poetische Referenz an das Spannungsverhältnis zwischen kulturellen und religiösen Vorstellungen und erzeugt gleichzeitig eine Sensibilität für deren Ambivalenz. Onur schafft dabei eine Sphäre für subjektive Erfahrung und Verinnerlichung, losgelöst von ideologischen Weltinterpretationen.

Michael Embacher (*1963, Wien) belegt mit seinem Büro EMBACHER/WIEN eine interdisziplinäre Kompetenznische zwischen Architektur, Design, technischer Konstruktion, handwerklicher Maßarbeit und künstlerischem Anspruch. Nach einem Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien und Mitarbeit bei den Avantgarde-Architekten Günther Domenig und Sepp Müller machte sich Embacher 1993 selbstständig. Die Bandbreite seines Büros umfasst eine Vielzahl von Architekturprojekten ebenso wie Ausstellungskonzepte, private Bauten und die Entwicklung von Patenten. Materialfetischismus, perfektes Handwerk und eine markante Raumsprache sind bezeichnend für Embachers Schaffen. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen das mit dem Adolf Loos-Preis in Bronze ausgezeichnete Gartensalettl im Kronprinzengarten, Schloss Schönbrunn (2002), die Summerstage am Wiener Donaukanal (1996), das Filmlager Laxenburg für das Filmarchiv Austria (2004), die Gestaltung des Österreichauftritts anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft (2006), das Geschäftslokal der Wiener Silbermanufaktur (2009) oder die Neugestaltung der MAK-Schausammlung Wien 1900 (2013). (embacher.co.at)

Füsun Onur (* 1938, Istanbul), die neben Zeichnungen und Textilien Skulpturen, Installationen, räumliche Studien und Soundarbeiten schafft, studierte von 1956 bis 1960 Bildhauerei an der Akademie der schönen Künste in Istanbul (Güzel Sanatlar Akademisi, heute Mimar Sinan Üniversitesi) bei Ali Hadi Bara. Nach einem Aufent-halt an der American University in Washington, D.C. (Fulbright-Stipendium, 1960) und am Maryland Institute College of Art in Baltimore, Maryland kehrte Onur 1967 nach Istanbul zurück. Als Vertreterin der feministischen Avantgarde nimmt sie Ende der 1960er Jahre eine bedeutende Rolle in der türkischen Gegenwartskunst ein. Ihre Arbeit wurde in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert, unter anderem im Art and Sculpture Museum, Istanbul (1990), auf der vierten, sechsten und zwölften International Istanbul Biennial (1995/1999/2011) sowie im Van Abbemuseum, Eindhoven (2005) oder im MAK Wien (2013). Nicht zuletzt seit ihrer Teilnahme an der dOCUMENTA (13) in Kassel erfährt Füsun Onur auf internationaler Ebene Anerkennung für ihr Lebenswerk.

Die Neuaufstellung der MAK-Schausammlung Teppiche ist nach der Neukonzeption der MAK-Schausammlungen Wien 1900 und Asien die dritte Neupräsentation unter MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein.

Presseunterlagen und Pressebilder stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.

PRESSEDATEN:

Pressekonferenz: Dienstag, 8. April 2014, 10:30 Uhr

Eröffnung: Dienstag, 8. April 2014, 19:00 Uhr

Ausstellungsort: MAK-Schausammlung Teppiche, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Ausstellungsdauer: permanent

Öffnungszeiten: Di 10:00-22:00 Uhr, Mi-So 10:00-18:00 Uhr; Jeden Dienstag 18:00-22:00 Uhr Eintritt frei

Kuratorin: Barbara Karl, Kustodin MAK-Sammlung Teppiche Künstlerische Intervention: Füsun Onur; Kuratorin: Bärbel Vischer, Kustodin MAK-Sammlung Gegenwartskunst

Gestaltung: Michael Embacher

MAK-Eintritt: Euro 7,90 / ermäßigt Euro 5,50 / Familienkarte Euro 11 / Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 19

Rückfragen & Kontakt:

Presse MAK

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone, Veronika Träger, Lara Steinhäußer

Tel.: T: +43 1 711 36-233, 229, 212, F: +43 1 711 36 22

presse @ MAK.at

http://www.mak.at