RfW-Landesobmann Dr. Erich Schoklitsch: Trotz angespannter Sicherheitslage

Statt der versprochenen 300 Polizisten kommen nun weitere Reformen - mit zusätzlichen Einsparungen?

Graz (OTS) - Im Jahr 2010 haben die damalige VP-Innenministerin Maria Fekter und ihr Parteifreund LH-Stv. Hermann Schützenhöfer der Steiermark 300 zusätzliche Polizisten vereinbart. Angekommen sind diese allerdings nie. Dafür steht nun die nächste Reform ins Haus. Polizeivertreter rechnen damit, dass damit weitere Sparmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Angst in der Bevölkerung wächst! Viele trauen sich in manchen Städten nachts schon gar nicht mehr in bestimmte Vierteln, und auch in den eigenen vier Wänden finden sie kaum mehr Ruhe, aus Furcht, ein Einbrecher oder Gewalttäter könnte ihnen plötzlich gegenüber stehen. Denn die Zahl der Einbrüche in Firmen, Wohnhäuser und Wohnungen wächst gerade im Winter, wenn Kriminelle den Schutz der früh hereinbrechenden Dunkelheit nützen, um ihrem "Gewerbe" nachzugehen. Die Überfälle nehmen zu, fast täglich lesen und hören wir in den Medien von Gewalttaten.

Doch die Politik nimmt die angespannte Sicherheitslage in der Steiermark nicht ernst. Nicht anders ist es zu erklären, dass die versprochenen zusätzlichen 300 Polizisten bis heute nicht in der Steiermark eingetroffen sind. Und das, obwohl seit der Zusage der "schwarzen" Ex-Innenministerin Maria Fekter schon mehr als drei Jahre vergangen sind. "Sicherheitspakt" nannten sie und ihr Parteikollege LH-Stv. Hermann Schützenhöfer die Ankündigung damals. Nur: Gepackt haben sie nichts!

Noch immer fehlen 300 Polizisten, die sich um die Sicherheit in der Steiermark kümmern sollten. Alleine in der Landeshauptstadt Graz wird das Defizit mit 100 beziffert. Das bestätigen nicht nur Polizeigewerkschafter, sondern auch die Landesspitzen der Polizei. Doch die Situation wird noch schlimmer. Das Schubhaftzentrum Vordernberg wird weitere Ressourcen binden, außerdem gehen jedes Jahr 60 bis 100 Polizisten in Pension. Zugleich wird beim Nachwuchs gespart. Statt der vereinbarten drei Ausbildungskurse genehmigte das Innenministerium heuer nur zwei, für nächstes Jahr wurde bisher überhaupt erst einer genehmigt.

Damit nicht genug, steht der Polizei schon wieder die nächste Reform ins Haus - die dritte seit 2005. Die Rede ist von weiteren Postenzusammenlegungen. Solche waren bisher immer mit einer weiteren Reduktion der Dienstposten verbunden. "Auch wenn das Innenministerium wie immer beteuert, dass dies nicht der Fall sein werde, lehrt uns die Erfahrung, dass sich die Situation dadurch nicht verbessern wird", sieht Dr. Erich Schoklitsch, Landesobmann des steirischen RfW eine weitere Verschärfung der Sicherheitslage auf uns zukommen.

"Es ist inakzeptabel, dass sich die Politik nicht mehr um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger kümmert", zeigt sich Schoklitsch verärgert. "Die Aufstockung muss kommen, damit die Polizei wieder die notwendige Präsenz zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit Streifenwagen zeigen kann."

Rückfragen & Kontakt:

Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender

Landesgruppe Steiermark

Landesobmann Dr. Erich Schoklitsch

Tel.: +43 664 611 32 15