FPÖ-Hernals: Verkehrspolitik nicht gegen, sondern für die Bürger machen!

Bürgerproteste gegen die herrschende Verkehrspolitik in Hernals werden immer lauter

Wien (OTS/fpd) - So viel Unmut über die Verkehrspolitik haben wir in den letzten zehn Jahren nicht erleben müssen", fasst die Hernalser FPÖ-Klubobfrau Ulrike Raich die zahlreichen Bürgerproteste der letzten Zeit zusammen, "egal wo man hinschaut, auf den Heuberg, ins Grätzel Schadinagasse, in die Hernalser Hauptstraße, zum Gürtel -überall schimpfen die Bürger über die rot-grüne Verkehrspolitik, die vor allem eines erreicht: Ärger, Zwietracht und Stress."

Über den Sommer wurden am Heuberg in allen schmalen Straßen die Parkplätze abmarkiert, wodurch ein Großteil der bisherigen Abstellmöglichkeiten wegfiel. "Bürgern nur etwas wegnehmen, ohne Alternativen zu schaffen - das ist rot-grüne Verkehrspolitik in Hernals", erklärt FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Dietmar Hebenstreit, "deshalb forderten wir im Bezirksparlament Alternativen." Daraufhin wurden gerade einmal drei Parkplätze wiederhergestellt und von Rot-Grün als "Antrag erfüllt" präsentiert. "Kein Wunder, wenn die Bürger am Heuberg vor Wut und Fassungslosigkeit schäumen. Sie fühlen sich nicht ernst genommen und meinen, dass sich Rot-Grün über sie absichtlich lustig macht", so Hebenstreit weiter.

Unverständnis über die rote Verkehrspolitik zeigen auch die Geschäftsleute in der Hernalser Hauptstraße zwischen Elterleinplatz und Weißgasse. Seit kurzem besteht dort ein generelles Halte- und Parkverbot. Es ermöglicht dem durchziehenden motorisierten Individualverkehr mit deutlich höherer Geschwindigkeit durch die Hernalser Hauptstraße zu fahren als früher. Gleichzeitig finden Kunden der dort befindlichen Geschäfte keine attraktiven Parkplätze mehr. Die Straßenbahnlinie 43 konnte dadurch nicht beschleunigt werden. "Die Veränderung der Verkehrsorganisation hat die Situation für keinen Verkehrsteilnehmer verbessert. Sie ist sofort rückgängig zu machen", fordert Raich.

Seit den Änderungen der Einbahnen im Grätzl Schadinagasse -Ferchergasse - Gilmgasse -Halirschgasse ist ein völliges Verkehrschaos ausgebrochen. Einbahnführungen werden ständig missachtet und die Bewohner sind tagtäglich gefährlichen Situationen ausgesetzt. Außerdem sorgen das ständige "Umdrehen der Einbahnen" und die völlig verworrene Vorgangsweise für ein Tohuwabohu, bei dem sich niemand mehr auskennt. Die Freiheitlichen fordern daher die Umsetzung ihres gemeinsam mit den zwei Bürgerinitiativen erarbeiteten Vorschlags!

Fortgesetzt wird die widersprüchliche Verkehrspolitik beim Radfahren. Acht Unfälle in den Jahren 2007 bis 2011, davon drei Unfälle mit Radfahrern, an der Kreuzung Gürtel - Ottakringer Straße veranlassten die MA46, ein Abbiegeverbot für den motorisierten Verkehr vom Gürtel in die Alserstraße zu verordnen. "Aber die acht Unfälle in der Kalvarienberggasse, wovon fünf (!) im Zusammenhang mit dem Radfahren gegen die Einbahn standen, sind den rot-grünen Verantwortlichen egal", deckt Raich die Widersprüche in der Verkehrspolitik auf. "Und sie lernen nichts. Demnächst sollen die schmale Leopold Ernst Gasse und die Palffygasse für das Radfahren gegen die Einbahn geöffnet werden", so Raich.

"Es gäbe genug wichtige Verkehrsmaßnahmen, man braucht den Bürger nicht ständig nur zu verärgern", meint Hebenstreit. Der Bereich Heuberggasse, Nachreihengasse, Merktweg, Schrammelgasse (hohe ON) und anschließende Nebengassen ist sehr steil und entlegen und hat keine Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Ein Anrufsammeltaxi, wie es auf den Predigtstuhl/Wilhelminenberg fährt, könnte die Mobilität der Bewohner, die kein Auto besitzen oder ihres nicht regelmäßig benützen wollen, unterstützen.

Der Mauserlweg, der beliebte Fußweg zwischen Twarochgasse und Handlirschgasse, ist weiter nicht in Sicht. Die Bevölkerung braucht und will die viel zu teure drei Meter breite, asphaltierte Straße mit Beleuchtung nicht! Die Bürger wollen ihren Wanderweg zurück, schließen Raich und Hebenstreit. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

TEl.: 01/ 4000 81794