Weitere Steuererhöhung für Autofahrer? Anhebung der NoVA wird zum Diskussionspunkt in den Regierungsverhandlungen

Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU): Erhöhung der NoVA aus mehreren Gründen nicht nachvollziehbar

Wien (OTS) - Wurde vor den Wahlen eine generelle Steuerentlastung versprochen, so ist mehr als zwei Monate danach das Gegenteil der Fall: Diesmal ist die Normverbrauchsabgabe (NoVA) im Visier der Regierung, diese soll Gerüchten zu Folge erhöht werden. Felix Clary, Sprecher der Automobilimporteure und Initiator des MFU findet klare Worte zu den neuangekündigten Maßnahmen: "Eine Anhebung der NoVA ist eine klare Massensteuererhöhung, die vor den Wahlen ausgeschlossen wurde. Außerdem ist diese Ankündigung ein entgegengesetzter Schritt um eine Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit weniger Emissionen zu erreichen. Uns geht es seit Jahren um eine echte Reform der NoVA, die zwischenzeitlich in Abwicklung und Berechnung viel zu kompliziert geworden ist. Eine weitere Anhebung widerspricht den immer wieder geäußerten Zielen einer Verwaltungsvereinfachung und bringt außerdem keinen nennenswerten Beitrag zur Budgetentlastung."

Die NoVA wird fällig, wenn ein Kraftfahrzeug zum ersten Mal zum Verkehr in Österreich zugelassen wird. Im Nachbarland Deutschland und vielen anderen EU-Ländern gibt es keine Zulassungssteuer.

Burkhard W.R. Ernst, Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels und neben Clary ebenfalls Sprecher des MFU zeigt sich enttäuscht von der Regierung: "Diese Steuererhöhung widerspricht ganz klar den Ankündigungen von Kanzler Werner Faymann. Dieser hatte vor der Wahl angekündigt, keine Massensteuern einzuführen. Ökologisch gesehen ist diese Maßnahme nicht sinnvoll, da wieder keine neuen sauberen Fahrzeuge gekauft werden, sondern weiterhin mit älteren gefahren wird, die die Umwelt nachweislich stärker belasten".

Über das Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU)

Das Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU) ist ein Zusammenschluss von Interessenvertretungen aus dem automotiven Sektor. Aufgabe und Ziel ist es, die Verkehrspolitik aktiv mitzugestalten. Dazu zählen die Stärkung der multimodalen Fortbewegung und die Sicherstellung einer nachhaltigen gesellschaftspolitischen Akzeptanz für individuelle Mobilität sowie eines entsprechenden Umfeldes und einer positiven gesellschaftspolitischen Einstellung zum Thema "Automobil".

Zusätzlich muss der für Österreich so wichtige Wirtschaftsfaktor "rund ums Automobil" stärker ins öffentliche Bewusstsein getragen werden: Der automotive Sektor in Österreich umfasst 450.000 Personen, die direkt oder indirekt in der Automobilwirtschaft beschäftigt sind. Somit hängt jeder 9. Arbeitsplatz vom Automobil ab. Die Exportquote der österreichischen Fahrzeugindustrie liegt bei rund 90 Prozent. Die Umsatzerlöse aus Produktion, Handel und Reparatur betragen 43 Mrd. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Rudolph Lobmeyr - rudolph.lobmeyr @ rosam.at

Michaela Fritz - michaela.fritz @ rosam.at

Rosam Change Communications

Tel: +43 1 90 42 142 - 228 bzw. - 211