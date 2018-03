B 35 Kärntner Straße - LR Köfer: Arbeiten nach Umweltkatastrophe kurz vor Beendigung

Nach der Hangrutschung - Baustelle bei der Ortschaft Kaltschach kurz vor der Fertigstellung. Gesamtbaukosten: 1,4 Millionen Euro

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner Straßenbaureferent LR Gerhard Köfer (Team Stronach) hat gestern, Montag, die Baustelle an der B 35, der Kärntner Straße in Wernberg, die aufgrund starker Schnee- und Regenfälle Anfang November zwischen der Ortschaft Lind ob Velden und Kaltschach auf einer Länge von 40 Metern vollständig weggerissen wurde, besichtigt. Nach den gestern begonnen Asphaltierungsarbeiten wird LR Köfer die Straße am Wochenende wieder für den Verkehr freigeben.

"An der besagten Straßenstelle sind ca. 6.000 m3 Erdmaterial in Bewegung geraten. Nachdem die Ursache für die Hangrutschung durch Geologen geklärt war, wurde unmittelbar mit den Bauarbeiten begonnen. Diese sind vom zuständigen Straßenbauamt vor Ort koordiniert und überwacht worden", erklärt LR Köfer. Die Maßnahmen, die an der Unglücksstelle erforderlich waren, gestalteten sich schwieriger als ursprünglich erwartet: Massive Wassereintritte und starke Regenfälle behinderten die Arbeiten vor Ort.

LR Köfer lobt im Zusammenhang mit den Arbeiten die professionelle Bauleitung im betroffenen Gebiet: "Auch dank des unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeiter vor Ort, die auch an den Wochenenden im vollsten Einsatz standen, war es trotz aller Widrigkeiten möglich die Baustelle binnen sechs Wochen fertigzustellen."

Die Fahrbahn der B 35 wurde im betroffenen Abschnitt ursprünglich dreispurig geführt und wird im Zuge der Markierungsarbeiten, die noch anstehen, auf zwei Spuren reduziert. "Aufgrund des derzeitigen Verkehrsaufkommens in diesem Abschnitt ist die dritte Spur, die bergaufführende Überholspur, nicht mehr notwendig", macht Köfer deutlich.

Um die gesamte Straße wieder benutzbar zu machen, wurden bisher für die Bauarbeiten an der Katastrophenstelle 300.000 Euro investiert. Die Asphaltierungs- und Bodenmarkierungsarbeiten werden zusätzlich weitere 400.000 Euro ausmachen. In Summe belaufen sich die Kosten für den gesamten Straßenabschnitt bzw. für den Bau eines umfangreichen Bewässerungssystems entlang der Unglücksstelle auf insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro.

LR Köfer verspricht abschließend: "Wir werden alles dafür unternehmen, um in Zukunft weitere Bewegungen am dortigen Hang zu vermeiden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat für mich immer und überall in Kärnten oberste Priorität."

