Leopoldstadt: Menschenrechtskonvention, Wiener Weg und ein päpstliches Rundschreiben

VP-Hefelle kritisiert skurrile Argumentationslinien in der Bezirksvertretung

Wien (OTS) - "Die Menschenrechtsdeklaration, der von den Sozialdemokraten immer wieder referierte 'Wiener Weg', ein vom KPÖ-Mandatar bemühtes päpstliches Rundschreiben und sogar Engelbert Dollfuß mussten herhalten, um zu erklären, dass am Praterstern alles paletti ist", zeigt sich der Leopoldstädter VP-Bezirksrat Paul Hefelle angesichts der gestrigen Sondersitzung der Bezirksvertretung verwundert.

Dabei seien die Zustände am Praterstern mittlerweile seit Jahren bekannt. Während der neu gestaltete Bahnhof im Grunde wenig Anlass zur Kritik gebe, sei der Bereich zwischen Tegetthoff-Denkmal und Bahnhofsgebäude Schauplatz ständiger Konflikte, die vor allem auf dort herumlungernde alkoholisierte Gruppen zurückzuführen seien. Deshalb fordert die ÖVP seit über einem Jahr ein Alkoholverbot und auch die FPÖ sei mittlerweile auf diese Linie eingeschwenkt und habe dementsprechend die gestrige Sondersitzung beantragt, berichtet Hefelle: "Wir als ÖVP sind keine Anhänger einer Verbotskultur, wo man vor lauter Vorschriften den Überblick verliert - aber die Zustände am Praterstern lassen aktuell keine anderen als derartig weitreichende Reaktionen zu."

Die Hoffnung, dass SPÖ und Grüne das Problem erkannt hätten, sei in der gestrigen Sitzung aber nicht erfüllt worden, so Hefelle. "Was wir stattdessen erlebt haben, waren Redeübungen sozialdemokratischer Mandatare, aufgelockert durch Grundsatzdeklarationen der Grünen und theoretische Abhandlungen des KPÖ-Mandatars", so der VP-Bezirksrat.

Wie weit weg die Linksparteien von den Anliegen der Bevölkerung sind, zeigte sich laut Hefelle in den thematischen Bögen, die gespannt wurden. "Neben Abhandlungen über die Bösartigkeit unseres Gesellschaftssystems und Rückgriffen auf päpstliche Rundschreiben wurden - ohne ersichtlichen Grund - sogar Kurzreferate über den von den Nationalsozialisten ermordeten Bundeskanzler Dollfuß zum Besten gegeben."

"Wir ÖVP-Mandatare sitzen in der Bezirksvertretung, um die Anliegen der Bevölkerung zu vertreten. Manch andere scheinen dieses Gremium aber eher als Debattierklub für Hobbyhistoriker zu sehen", so Hefelle abschließend.

