Ö1-Quiz: Promis knacken Rätselnüsse für "Licht ins Dunkel" - am 15.12. live in Ö1

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 15. Dezember findet wieder das jährliche Ö1-Quiz "gehört.gewusst" zu Gunsten von "Licht ins Dunkel" statt: Vea Kaiser, Marianne Mendt, Cornelius Obonya und Michael Ostrowski rätseln vor Publikum im bereits ausverkauften ORF-RadioKulturhaus für die gute Sache. Ö1 überträgt live ab 13.10 Uhr.

Am dritten Adventsonntag, den 15. Dezember findet das beliebte Ö1-Quiz "gehört.gewusst" traditionell live im ORF-RadioKulturhaus statt. Vier Prominente - Jungautorin Vea Kaiser, Publikumsliebling Marianne Mendt und die Bühnen- und Filmstars Cornelius Obonya und Michael Ostrowski - stellen sich den kniffligen Fragen der Moderatoren Doris Glaser und Bernhard Fellinger. Marianne Mendt wird beim Benefiz-Quiz aber nicht nur mitraten, sondern in Begleitung ihres Quartetts Highlights aus dem Programm "Mendt im Advent" zum Besten geben.

In dieser öffentlichen Quiz-Runde wird allerdings nicht gegen-sondern miteinander gespielt. Und das zu einem guten Zweck, denn jede richtig beantwortete Frage wird mit einem Geldbetrag honoriert und kommt dem diesjährigen Ö1-"Licht-ins-Dunkel"-Projekt zugute, das Wiens mobiles Kinderhospiz MOMO unterstützt. Mit einer Mindestspende von fünf Euro kann man im Anschluss an die Live-Sendung an einer Verlosung handsignierter Bücher und DVDs der prominenten Gäste teilnehmen. Der Reinerlös kommt ebenfalls dem Ö1-Projekt bei Licht ins Dunkel zu.

MOMO - Wiens mobiles Kinderhospiz ist eine Initiative von Caritas, Caritas Socialis (CS Hospiz Rennweg) und der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI Wien und begleitet schwerstkranke Kinder und deren Familien, organisiert medizinische und pflegerische Betreuung, psychische und soziale Beratung, Hilfe für die Geschwisterkinder und Angehörigen und vieles mehr. Hörerinnen und Hörer, die dieses Vorhaben unterstützen wollen, können auf dem Spendenerlagschein für "Licht ins Dunkel" bzw. im Internet (lichtinsdunkel.ORF.at) die Bezeichnung "Ö1" hinzufügen oder an den Spendentelefonen (0800 24 12 13) erklären, dass sie für das Ö1-Projekt spenden möchten - dann wird ihre Spende ausschließlich diesem Projekt zugeführt.

Die "gehört.gewusst"-Promi-Runde findet am 15. Dezember ab 12.30 Uhr (Warm-up) im bereits ausverkauften ORF-RadioKulturhaus statt und ist ab 13.10 Uhr live in Ö1 zu hören. Allfällige Restkarten werden am 15.12. ab 12.30 Uhr im Foyer des RadioKulturhauses vergeben.

Bewerbungen als Kandidat/in für die kommenden Ausgaben von "gehört.gewusst" sind unter Tel. 01-50170-371 oder per E-Mail:

gehoert.gewusst@orf.at möglich. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

