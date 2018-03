Caren Miosga: "In der Tagesthemen-Woche triffst du niemanden außer den Kollegen und deiner Pflanze im Büro"

Hamburg (ots) - "Ich bin zwei Personen: der Tagesthemen-Mensch und der Zu-Hause-Mensch", sagt Caren Miosga im Interview mit dem Frauenmagazin EMOTION über den Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem sie die ARD-Nachrichtensendung moderiert (Ausgabe 1/14 ab morgen im Handel). "In der Zu-Hause-Woche versuche ich, ganz wenig mit dem Beruf zu tun zu haben. In der anderen Woche treffe ich niemanden außer den Kollegen und meiner Pflanze im Büro", so die "Tagesthemen"-Moderatorin. In der Woche als Familienmensch versorgt sie ihre 3- und 6-jährigen Töchter. "Dazu kommt das, was sonst liegen bleibt: mich um die Post kümmern, ein neues Bügeleisen kaufen oder mal - das ist der größte Luxus - ausschlafen oder Sport machen", so die 44-Jährige.

Miosga ist die erste "Tagesthemen"-Moderatorin mit Kindern. Seit sechs Jahren ist sie das Gesicht der Nachrichtensendung. Geschlechter-Klischees scheinen dennoch weiterhin zu bestehen. Seit August dieses Jahres ist Thomas Roth ihr neuer Kollege. "Interessant ist, dass als Tom Buhrow ging, mich im Sender jemand gefragt hat:

'Wer wird denn jetzt Ihr neuer Chef?' Ich habe mich totgelacht! Offenbar wussten weder viele Medienjournalisten noch einige Kollegen in der ARD, dass wir dieselben Verträge haben und beide 'Erste Moderatoren' sind", erzählt die Historikerin und Slawistin. "Das habe ich Anne Will zu verdanken", sagt Miosga. Ihre Vorgängerin Will hatte durchgesetzt, dass beide Moderatoren der "Tagesthemen" vertraglich gleichgestellt sind - Will war zu Beginn noch "Zweite Moderatorin". Vielleicht sind es auch solche Erfahrungen, die Caren Miosga zu einer Fürsprecherin für die Frauen-Quote gemacht haben. "Offenbar spielt das Geschlecht bislang bei der Jobvergabe doch eine Rolle, denn qualifizierte Frauen kommen oft nicht weiter", so die Journalistin.

Miosga ist sich der Verantwortung ihrer Prominenz bewusst und bleibt dabei gern privat. Das ist ein Grund, warum sie selten in Talk- oder Unterhaltungsformaten zu sehen ist. "Ich finde aber auch, dass sich meine öffentliche Rolle als Nachrichtenmoderatorin nicht so rasend gut mit Gameshows verträgt, bei denen ich im Matsch herumspringen müsste", sagt die im niedersächsischen Peine geborene Moderatorin.

Anders als im beruflichen Alltag spielt die Politik im Familien- und Freundeskreis keine große Rolle. Mit ihrem Mann, dem Krebsforscher Tobias Grob, spreche sie mehr über Krankheiten, und auch im Freundeskreis würde "erstaunlich wenig" über politische Themen geredet. "In meinem Umfeld sagen inzwischen viele: 'Weißte was? Kapier ich nicht, die Finanzkrise.' Da kapitulieren Leute, die studiert haben. Und das gibt mir dann schon zu denken", so Miosga, die während des Studiums als Reiseleiterin in Russland arbeitete. Um der Politikverdrossenheit zu begegnen, schlägt sie "neue politische Formate" vor: "Ich würde sehr gern mal - anders als es in einem Format wie den Tagesthemen möglich ist - in Ruhe ein Thema vertiefen und längere, unaufgeregte Gespräche führen."

Auf dem politischen Parkett ein Profi, bekennt sich Caren Miosga im EMOTION-Interview zu ihrem fehlenden grünen Daumen. "In der Kommunikation mit Pflanzen bin ich zum Beispiel eine Null. Wenn sie traurig sind und den Kopf hängen lassen, weiß ich nie, ob sie jetzt Wasser, Dünger oder Schatten brauchen. Entweder sie sterben aus Vernachlässigung oder ich pflege sie tot."

Rückfragen & Kontakt:

Simone Lönker

EMOTION Verlag GmbH

Tel.: 040 / 42 93 52 94

E-Mail: simone.loenker @ emotion.de



EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Leben

selbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTION

ist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co KG. Neben dem Frauenmagazin

EMOTION und EMOTION.de gehört dazu auch das Weiterbildungsangebot von

EMOTION.COACHING sowie die neue Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT.

EMOTION erscheint seit dem 10. Februar 2010 in der EMOTION Verlag

GmbH mit einer verkauften Auflage von 66.123 Exemplaren (IVW

III/2013) zu einem Copypreis von 4,90 Euro.