Neue Apps von Button Messenger führen kontextbewusstes mobiles Messaging ein

Helsinki (ots/PRNewswire) - Asio, ein Softwareunternehmen mit Sitz in Finnland, kündigt heute ein neues Konzept für mobiles Messaging mit dem Namen Button Messaging an. Asio veröffentlicht ausserdem drei neue kontextbewusste Button Messenger Apps als KOSTENLOSEN DOWNLOAD.

als

KOSTENLOSEN DOWNLOAD.



Button Messengers ermöglichen es Smartphone-Nutzern, mit einem einzigen Tastendruck benutzerdefinierte SMS-Nachrichten an vordefinierte Empfänger zu senden. Button Messengers enthalten intelligente Funktionen, die es beispielsweise möglich machen, die Position des Nutzers auf einer Karte zu senden.

Button Messenger Apps sind für bestimmte Verwendungszwecke beabsichtigt:

I Message - Button Messenger:



"I Message" ist ein kostenloser Button Messenger für den schnellen Austausch von Nachrichten unter Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen. Passen Sie die Bezeichnung der Schaltfläche, den Empfänger der Nachricht und den Text in Ihrer örtlichen Sprache an. Fügen Sie Ihre Position mit einem Kartenlink in die Nachricht ein.

I am OK - Button Messenger:

"I

am OK" ist ausgerichtet auf die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern und für ältere Menschen und Reisende und verfügt über zwei anpassbare Schaltflächen für Nachrichten. Verwenden Sie die grosse OK-Schaltfläche, um mitzuteilen, dass es Ihnen gut geht, oder die Trouble-Schaltfläche, um Hilfe zu anzufordern. Der Standort ist immer in der Trouble-Nachricht enthalten, damit beispielsweise Eltern wissen, wo ihr Kind ist, wenn es Hilfe braucht.

I Love You - Button Messenger:



"I Love You" ist ein einfach zu verwendender thematischer Button Messenger, um personalisierte Liebesnachrichten mit einem Klick zu senden.

Button Messenger Apps können KOSTENLOS vom Google Play Store

und der

Website Buttonmessaging.com heruntergeladen werden.

Claudio M. Camacho, Service Design Manager bei Asio, kommentiert:

"Das Button-Messaging-Konzept schliesst eine Lücke in der derzeitigen Sofortnachrichtenumgebung. Jetzt ist es möglich, häufig verwendete Nachrichten auf sehr schnelle und einfache Weise zu senden. Die integrierte Funktion zur Einfügung der Position des Nutzers in die Nachricht kann in Ausnahmesituationen sogar jemandem das Leben retten."

Um mehr über das Button-Messaging-Konzept und Messenger-App-Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter Buttonmessaging.com [http://www.buttonmessaging.com] und werden Sie Teil unserer wachsenden Nutzergemeinschaft auf unserer Facebook-Seite.



Über Button Messengers

Button Messengers werden erschaffen von Asio, einem Unternehmen für Softwareentwicklung mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, das sich auf mobiles Messaging und Innovationen für den mobilen Lebensstil konzentriert.

