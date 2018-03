"Musikalischer Weihnachtstraum" im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein "Passion Artists" ist der Veranstalter eines stimmungsvollen Advent-Konzertes am Donnerstag, 12. Dezember, im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18). Der Abend hat den schwärmerischen Titel "Ein musikalischer Weihnachtstraum". Um 19.00 Uhr beginnt der "Advent-Zauber". Als Leiterin des Ensembles fungiert die Sängerin Sabina Zapior, die mit den jungen Kollegen Ilona Drapala, Kathrin Zirbs, Kanako Hayashi, Friedrich Beyer sowie Till von Orlowsky auf der Bühne steht. Das aufstrebende Vokal-Ensemble verspricht der Zuhörerschaft einen echten Ohrenschmaus: "Genießen Sie die schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt und die bekanntesten Operettenmelodien!". Im Festsaal herrscht eine frohe vorweihnachtliche Stimmung und die Künstler laden das Publikum oft zum Mitsingen ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/944 32 00. Informationen über nachfolgende Kultur-Programme in den Museumsräumen in der Schmidgasse 18 sind unter der Telefonnummer 403 64 15 (meistens Anrufbeantworter) einzuholen. Auch via E-Mail können sich kulturbegeisterte Mitmenschen an die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin Maria Ettl wenden: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein "Passion Artists":

www.passionartists.com

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk