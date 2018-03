Lebende Krippe mit Gnadenhof-Tieren am Döblinger Weihnachtsmarkt

Laaben (OTS) - Seit gestern, also vom 9.-21. Dezember ist die Tierschutz-Organisation ANIMAL SPIRIT mit einer "lebenden Krippe", bestehend aus je zwei Schafen und Ziegen vom Gnadenhof Hendlberg in Laaben (NÖ) am Döblinger Weihnachtsmarkt vor dem Einkaufszentrum Q19 (1190 Wien, Grinzingerstr. 112) vertreten. Für die Tiere wurde eigens ein kleiner, eingestreuter und sogar beheizbarer Stall sowie ein ca. 60 m2 großer, ebenfalls eingestreuter Auslauf errichtet. Sie werden die 2 Wochen tagsüber von unseren Tierpflegern betreut und in der Nacht im Stall untergebracht und überwacht. Neben der Krippe gibt es einen Infostand von ANIMAL SPIRIT, mit Foldern, Broschüren, Gnadenhof-Kalendern für 2014, Tier-Memory-Spielen, T-Shirts, etc. Heute um 10:30 Uhr findet bei der Weihnachtskrippe zudem ein Fotoshooting mit den Tieren, Tierbetreuern und Q19-Personal statt.

Tiere streicheln und füttern

Bei der Weihnachtskrippe werden die Ziegen und Schafe vom Gnadenhof Hendlberg 3x täglich gefüttert und Kinder können unseren Tierpflegern gerne dabei helfen bzw. die Tiere - zu jeder vollen Stunde - auch streicheln. Die voraussichtlichen Fütterungszeiten sind Mo bis Fr jeweils um 10, 15 und 17:00 Uhr, Samstag 10, 14 und 16:00 Uhr sowie am Sonntag um 9, 10 und 11:00 Uhr. Die gesammelten Spenden dienen dazu, die Gnadenhöfe von ANIMAL SPIRIT mit ca. 450 geretteten Tieren zu erhalten, bzw. noch weitere "Nutz"-Tiere vor dem sicheren Tod retten zu können.

Dr. Franz-Joseph Plank, Gründer und Obmann von ANIMAL SPIRIT ergänzt: "Normalerweise haben wir um diese Zeit längst genügend Futter für unsere Schützlinge auf Lager. Aber heuer war die sommerliche Ernte wegen der anhaltenden Trockenperiode sehr schlecht und alles - Heu, Obst und Gemüse - ist viel teurer als sonst, die Heulager auf den Gnadenhöfen Hendlberg (NÖ) und in Esternberg (OÖ) sind noch teilweise leer. Um genügend Futter für die 450 Tiere -Pferde, Esel, Rinder, Lamas, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen, etc. - zukaufen zu können, bevor der Winter richtig hereinbricht, braucht ANIMAL SPIRIT dringend Unterstützung! Für die gesamte kalte Jahreszeit werden insgesamt 300 Großballen Heu für alle Tiere benötigt. Und ein Großballen kostet -je nach Region - zwischen 40 und 50 Euro!"

Die zwei am Weihnachtsmarkt anwesenden Ziegen "Brownie" und "Cookie" wurden vorletzten Sommer mit 3 weiteren Ziegenkitzen von herzlosen Menschen einfach im Wienerwald ausgesetzt, dort von Tierfreunden eingefangen und vorübergehend in einem Reitstall untergebracht. ANIMAL SPIRIT hat sich damals spontan bereit erklärt, alle fünf am Gnadenhof Hendlberg aufzunehmen. Die beiden Schafe "Charly" und "Knuddel" wurden ebenfalls gerettet, indem sie tierliebe Menschen in letzter Minute vom Schlachter freigekauft und auf unseren Gnadenhof gebracht haben.

Einladung zum Adventspunsch, 14.12.2013, 15 Uhr am Gnadenhof Hendlberg:

Heuer veranstaltet ANIMAL SPIRIT zudem erstmals eine Adventsfeier am Gnadenhof Hendlberg. Wir laden dazu kommenden Samstag, den 14. Dezember 2013 ab 15 Uhr alle Tierfreunde und Gönner zu Punsch, Suppe, Maroni, Keksen und Trommeln am Feuer herzlich ein. Ort: Gnadenhof Hendlberg, 3053 Laaben, Klamm 112. Wir ersuchen ggf. um Anmeldung unter office @ animal-spirit.at oder 02774-29330.

Animal Spirit

Dr. Franz-Joseph Plank

Tel.: 0676 708 24 34

office @ animal-spirit.at

http://www.animal-spirit.at