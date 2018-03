Was braucht die Stadt der Zukunft?

Neuer ZIT Förderwettbewerb unterstützt Unternehmen bei Forschungsprojekten im Rahmen des neuen Schwerpunkts "Urban Needs"

Wien (OTS) - Die Technologieagentur der Stadt Wien (ZIT) unterstützt die besten Forschungsprojekte von Wiener Unternehmen, die sich mit Lösungen für moderne Großstädte beschäftigen. Im Rahmen des Wettbewerbs "Urban Solutions 2014" können Wiener Unternehmen ab sofort bis 14. März 2014 ihre Forschungsprojekte einreichen und dafür bis zu 500.000 Euro Zuschuss erhalten. Die Themengebiete für die Einreichungen umfassen Energie, Mobilität, Gebäude und IKT. Eine internationale Jury aus Expertinnen und Experten unter dem Vorsitz von DI Peter Franz (FH Technikum Wien) beurteilt die eingereichten Projekte.

Lebensqualität und intelligente Technologie stärkt Spitzenposition Wiens

Wien ist eine der smartesten Städte der Welt. Was zahlreiche Studien belegen, ist unter anderem das Resultat gezielter technologie- und innovationspolitischer Maßnahmen der Stadt Wien. "Smart City" ist aber nicht nur ein Ranking, das die intelligentesten und lebenswertesten Städte der Welt auszeichnet. "Smart City" umfasst als Strategie auch Maßnahmen für die Zukunft der Städte. "Wir ermutigen und unterstützen Wiener Unternehmen deshalb gezielt bei ihren Forschungsprojekten, die schon heute an innovativen Lösungen für morgen arbeiten. Damit bauen wir die Erfolge Wiens weiter aus und schaffen die Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft - auch für die kommenden Generationen", so Renate Brauner, Vizebürgermeisterin und Finanz- und Wirtschaftsstadträtin über diesen Förderwettbewerb. "Investitionen in die Forschung von Wiener Unternehmen sichert darüber hinaus auch die wirtschaftliche Stabilität in Wien, von der wir alle profitieren."

Erfolgreiche Forschung für die Stadt

Der Wettbewerb "Urban Solutions 2014" findet zum ersten Mal statt und ist eine Weiterführung der Wettbewerbe "Stadt 2020" und "Smart Vienna 2012". Die dabei geförderten Projekte tragen jetzt schon die ersten Früchte: Das Innovationsbüro "raum und kommunikation" beschäftigt sich in seinem Forschungsprojekt mit dem nachhaltigen und emissionsfreien Bau neuer Stadtteile. Die Forschungsergebnisse werden aktuell in einem Pilot-Projekt bei der Waldmühle Rodaun umgesetzt, wo ein ehemaliges Zementwerk einem modernen Wohnbau weicht.

Ein weiteres erfolgreich gefördertes Projekt stammt vom Ingenieurbüro "energieeffizienz Ingenieure". Das Team entwickelte ein innovatives Energiemanagement System, mit dem der Energieverbrauch genau gemessen werden kann. Mit dieser Software kann exakt nachvollzogen werden, welches Gerät in welchem Raum wie viel Energie verbraucht. Dank "smart:ES" konnte zum Beispiel bei einem Kunden ein monatelang unentdeckter Wasserrohrbruch entdeckt und behoben werden.

Die genauen Einreichkriterien und den Ausschreibungstext zum Call "Urban Solutions 2014" finden Sie als Download auf www.zit.co.at.

Service:

Die ZIT begleitet Wiener Unternehmen als Technologieagentur der Stadt Wien im gesamten Innovationsprozess: mit Beratungsangeboten, monetären Förderungen, technologiespezifischen Immobilien sowie Kommunikation der Innovationen Wiener Unternehmen. Im Jahr 2000 als Tochter der Wirtschaftsagentur Wien gegründet, konnte die ZIT bislang alleine durch die Calls rund 250 Projekte mit mehr als 40 Millionen Euro unterstützen. Dadurch wurden Gesamtinvestitionen von rund 130 Millionen Euro ausgelöst.

