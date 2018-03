World Cheese Awards 2013: Beste Käseprodukte wurden ausgezeichnet

Sensationelles Ergebnis für Berglandmilch: Gold und 2 x Silber für Schärdinger bzw. Tirol Milch Käsespezialitäten

Wien (OTS) - Der World Cheese Awards ist der weltweit größte Käsewettbewerb. Er fand am 27. November mit einer Rekordbeteiligung in Birmingham statt. Die internationale Fachjury besteht aus 240 Personen aus 20 Nationen. 2.777 Käse aus mehr als dreißig Ländern stellten sich der internationalen Fachjury.

Gold für Schärdinger Affineur Le Rose

Ein ganz besonderer Hartkäse, der mit Rosé-Wein, Gewürzen und Kräutern affiniert ist und mit seiner Oberfläche eine Struktur von Weintrauben und Blättern, eine unverkennbare Käsespezialität darstellt. Die Verbindung würziger Geschmack und besondere Konsistenz des Käseteigs bewirkt einen feinen, eleganten Geschmack mit zartem Schmelz, viel Nachdruck und langem Abgang.

Silber für Schärdinger Alpzirler

Der Schärdinger Alpzirler wird während seiner 6-monatigen Reifezeit sorgfältig mit Rotkulturen gepflegt. Dadurch erhält er seinen hellgelben, leicht schmelzenden Teig mit den vereinzelten runden Löchern und den würzig-kräftigen Geschmack. Typisch für diese Käsespezialität ist auch seine dunkel- bis rotbraune Naturrinde. Der Alpzirler eignet sich gut als Jausenkäse, für Käseplatten und herzhafte, warme Gerichte.

Silber für Tiroler Felsenkeller Käse

Der Tiroler Felsenkeller Käse wurde erst vor kurzem zum beliebtesten österreichischen Käse in Deutschland mit dem Käsekaiser 2014 ausgezeichnet. Nun wurde er wiederum prämiert. Seine Reifung erfolgt in unserem Kitzbüheler Felsenkeller, in dem der Käse sorgfältig mehr als 6 Monate mit Rotkulturen gepflegt wird. Das besondere Reifeklima und die sorgfältige Pflege machen ihn unvergleichlich. Es ist ein Käse mit Charakter und mit

einer ganz besonderen Geschichte.

"Dieser Erfolg bei den World Cheese Awards 2013 zeigt einmal mehr, dass Berglandmilch im In- und Ausland punktet und die heimische Qualitätsstrategie im Lebensmittelbereich auf fruchtbaren Boden fällt, betont DI Josef Braunshofer, Geschäftsführung Berglandmilch eGen.

"Für uns sind solche Preise eine Bestätigung der hohen Qualität unserer Produkte. Beste Rohmilchqualität und viel Liebe und Erfahrung bei der Verarbeitung führen zu besten Käsespezialitäten, die unsere Konsumenten im In- und Ausland schätzen", so DI Josef

Braunshofer weiter.

