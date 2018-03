DDB im Rahmen der Eurobest Preisverleihung 2013 zum Netzwerk des Jahres ernannt

New York (ots/PRNewswire) - DDB wurde beim 2013 Eurobest Festival of Creativity, dem führenden, jährlich stattfindenden Festival mit Preisverleihung für Kreativität im Bereich Kommunikation, zum Netzwerk des Jahres ernannt. Die Preisverleihung fand am 6. Dezember 2013 in Lissabon (Portugal) statt. Insgesamt konnte DBB fünfmal Gold, 19 mal Silber, 24 mal Bronze und 27 Auszeichnungen für Finalisten mit nach Hause nehmen.

"Wir freuen uns, dass DBB zum vierten Mal seit 2009 zum Netzwerk des Jahres ernannt wurde", erklärte Pietro Tramontin, Chief Executive Officer von DDB Europa für den Nahen Osten und Afrika. "Dies zeigt, dass unsere Agenturen in Europa weiterhin disziplin- und kategorieübergreifend die Kreativsten sind, um unseren Kunden die innovativsten Lösungen bereitzustellen. Besonders stolz bin ich auf die Teams von DBB Paris, adam&eveDDB London, DDB & Tribal und RAPP Amsterdam sowie DDB Copenhagen für ihre Leistungen bei den diesjährigen Eurobest Awards."

Die Kampagne von DDB Paris für Leon Vivien-Facebook 1914 für das Musee de la Grande Guerre (Museum zum Ersten Weltkrieg) und ANLCI, Association against Illiteracy, die Kampagne von adam&eveDDB London für Volkswagen (City Emergency Brake), die KLM Space-Kampagne von DDB & Tribal Amsterdam und RAPP Amsterdam sowie die SS Collection-Kampagne von DDB Copenhagen für Hank Kjobenhavn gewannen alle Gold in den Kategorien "Branded Entertainment to Interactive", "Direct", "PR", "Craft Print & Poster", "Print", "Integrated", "Promo & Activation", "Design", "Mobile" und "Film Craft".

Amir Kassaei, Chief Creative Officer von DDB Worldwide, erklärte:

"Wir bei DDB sind der Meinung, dass die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Kreativität, Menschlichkeit und Technologie der einzige Weg ist, um kreative Lösungen für unsere Kunden und ihre Marken zu schaffen. Die Anerkennung unserer Kreativität durch die Branche ist der Beweis, dass wir die richtige Vision und Strategie haben. Ich bin sehr stolz auf alle DDB-Büros in Europa, welche zu diesem Erfolg beigetragen haben und zu den innovativsten Unternehmen gehören -nicht nur in ihren Märkten, sondern in ganz Europa." de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2eb1fbb0DDB wurde auch in drei der letzten vier Jahre - im Jahr 2009, 2010 und im Jahr 2011 - von Eurobest zum Netzwerk des Jahres ausgezeichnet.

Eurobest - The European Festival of Creativity

Eurobest wurde im Jahr 1988 eingeführt und ist Europas führender jährlicher Wettbewerb mit Preisvergabe für kreative Exzellenz in den Werbekategorien "Film", "Print", "Outdoor", "Radio", "Craft", "Interactive", "Media", "Direct", "Promo & Activation", "Design", "PR", "Integrated", "Mobile" und "Branded Content & Entertainment". Seit 2008 sind die Preise, deren Vergabe durch eine aus den Top-Kreativen Europas bestehenden Jury entschieden wird, Teil des zweieinhalbtägigen Festivals, im Rahmen dessen spezifische, für den europäischen Markt relevante Themen aufgezeigt und besprochen werden. Das Festival, an dem mehr als 1.800 Delegierte teilnehmen, fand bisher in Stockholm, Amsterdam, Hamburg und Lissabon statt. Eurobest wird von Lions Festivals organisiert. www.eurobest.com

Informationen zu DDBde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2702f7c3DDB Worldwide (www.ddb.com) ist eines der weltweit größten und am häufigsten ausgezeichneten Werbe- und Marketingnetzwerke. Im Jahr 2012 wurde DDB von Campaign zum Werbenetzwerk des Jahres sowie zur Agentur des Jahres und zur Digitalen Agentur des Jahres vom Magazin Strategy ausgezeichnet. Bei dem angesehenen Werbefilmfestival in Cannes 2013 hat DDB 93 Löwen gewonnen - die meisten, die das Netzwerk jemals in einem Jahr erhielt. Darüber hinaus hat der The Gunn Report DDB als eines der Top-3-Netzwerke der Welt in den letzten zwölf Jahren aufgeführt. Zu den Kunden der Agentur gehören unter anderem Volkswagen, McDonald's, Unilever, Mars, Johnson & Johnson und Exxon Mobil.

DDB wurde im Jahr 1949 gegründet, ist Teil der Omnicom Group (NYSE) und verfügt über mehr als 200 Büros in über 90 Ländern. Das Flagschiff-Büro befindet sich in New York (NY).

Informationen zu Omnicom Group Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@33d83737Omnicom Group Inc. (NYSE-OMC) ist ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für Marketing und Unternehmenskommunikation. Omnicoms Markennetzwerke und zahlreiche Fachunternehmen bieten Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, strategische Medienplanung und -kauf, digitales und interaktives Marketing, Direkt- und Werbemarketing, Public Relations und andere Fachkommunikationsdienste für mehr als 5.000 Kunden in mehr als 100 Ländern.

Für weitere Informationen zu Omnicom und seinen Marken besuchen Sie bitte www.omnicomgroup.com.

