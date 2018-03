ÖJC fordert von Unterrichtsministerin Schmied sofortige Suspendierung von Seitenstettener Stiftslehrer S.

Strafrechtlich relevante Äußerungen sind von Staatsanwaltschaft sofort zu prüfen

Wien (OTS/ÖJC) - Der Österreichische Journalisten Club - ÖJC fordert vom niederösterreichischen Landesschulrat und von Frau Unterrichtsministerin Schmied die sofortige Suspendierung des Seitenstettener Stiftslehrer S.. ÖJC-Präsident Fred Turnheim fordert auch die zuständige Staatsanwaltschaft auf, sofort Untersuchungen einzuleiten, ob die kolportierten Äußerungen des VP-Gemeinderates und Lehrers im Stiftsgymnasium Seitenstetten an die Redaktion des Profil "Sie gehören ja aus dem Verkehr gezogen und sterilisiert, damit sich so etwas nicht auch noch weitervermehrt. Ihre Redaktion gehört angezündet und eingeäschert und das Hetzblatt 'Profil' verboten", strafrechtlich relevant sind.

Schulerhalter und Direktion des Stiftsgymnasiums Seitenstetten haben sich erfreulicher Weise rasch "ganz klar" distanziert.

Bereits vergangene Woche musste der Gföhler Bürgermeister nach ähnlichen Äußerungen zurücktreten. Auch in diesem Fall muss die Staatsanwaltschaft aktiv werden, fordert der ÖJC.

"Diese Aussagen von niederösterreichischen Regionalpolitikern erinnern an die Wortwahl der Nationalsozialisten und beschädigen massiv das Ansehen der Demokratie. Hier ist der Staat gefordert sofort einzugreifen, wenn wir die demokratischen Strukturen in Österreich erhalten wollen", sagt ÖJC-Präsident Fred Turnheim in einer Aussendung.

Lehrer, die ihren Schülern mitgeben, das Menschen zwangssterilisiert, angezündet und Redaktionen eingeäschert gehören, haben sich als verantwortungsvolle Pädagogen unserer Kinder disqualifiziert.

