VOR zur WESTbahn: Gemeinsame Spielregeln gelten für mehr als 40 Unternehmen im Verbund

Wien (OTS) - Der von Seiten der WESTbahn GmbH erhobene Vorwurf, der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) wolle den privaten Bahnbetreiber "eliminieren", wird vehement zurückgewiesen. Im Gegenteil würde VOR bei entsprechender Akzeptanz der Grundsätze des Verbundes eine Vollmitgliedschaft des privaten Bahnbetreibers - auch im Sinne der Fahrgäste - begrüßen. Wie schon in der Vergangenheit in intensiven Gesprächen mitgeteilt, sieht VOR allerdings die heute vom WESTbahn-Management angekündigte Ausweitung der "Peak-Hour-Aufschläge" für Verbundkarten als Bruch der fundamentalen Spielregel im Verbund an - was einer Auflösung der Kooperation gleichkomme.

Dem WESTbahn-Management wurde mehrmals unmissverständlich mitgeteilt, dass das Einheben eines Aufschlages auf Verbund-Karten als einseitiges Auflösen der Kooperation mit Bedauern zur Kenntnis genommen werden müsste. VOR kann gerade im Sinne der Fahrgäste derartige Aufschläge nicht gutheißen. Die kritisierte Einnahmenaufteilung wurde auch mit der WESTbahn GmbH verhandelt und vereinbart, das dahinter liegende Prinzip der angebotsorientierten Einnahmenaufteilung wurde von allen Partnern anerkannt. Bei entsprechender Bereitschaft, die Grundregeln des Verkehrsverbundes und seiner mehr als 40 Partner zu akzeptieren, bleibt die Einladung an die WESTbahn aufrecht, Gespräche mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft im VOR zu führen.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Management für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Europaplatz 3/3, 1150 Wien

www.vor.at



Georg Huemer

Mediensprecher

Public Relations

T: +43 1 955 55-1512

M: +43 664 609 55-1512

F: +43 1 955 55-106

@: georg.huemer @ vor.at