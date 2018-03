ÖH zum Kuhhandel mit der Familienbeihilfe

Mehr Geld für Studierende darf nicht auf Kosten der Ganztagsschulen gehen!

Wien (OTS) - "Jetzt wird in den Koalitionsverhandlungen doch wieder über eine unsere Forderungen, die Erhöhung der Familienbeihilfe, diskutiert. Weiters ist es allerdings noch nötig das Alter von 24 Jahren als Bezugsgrenze abzuschaffen und das Studienbeihilfesystem auszubauen", so Florian Kraushofer vom ÖH-Vorsitzteam in einer ersten Reaktion zu den Plänen der heutigen Verhandlungen. Tatsächlich wurde bei der Familienbeihilfe erst in der letzten Regierungsperiode ein großer Einschnitt vorgenommen . So wurde der Bezug der Familienbeihilfe um zwei Jahre verkürzt. "Viele Studierende wurden damals in der wichtigsten Studienphase, dem Studienabschluss, um ihr Geld gebracht", beschreibt Kraushofer das Problem. Seit dem hat sich die soziale Lage der Studierenden kontinuierlich verschlechtert, wie aktuelle Studien zeigen.

"Bildung muss ganzheitlich betrachtet werden. Geld darf nicht einfach von einer Ecke des Bildungssystems in die andere verschoben werden", so Kraushofer zu den Plänen der Koalitionsverhandlungen, die Familienbeihilfe nun doch anzupassen. Das Geld für diese Erhöhung soll anscheinend aus Mitteln kommen, die für die Ganztagsschule zurück gelegt wurden. "Bildung muss der neuen Regierung mehr Geld wert sein - Lediglich die Etiketten neu zu beschriften macht hier keinen Sinn. Wir fordern mehr Geld für den Bildungsbereich - vom Beginn der Schule bis zum Abschluss der Hochschule!", so Kraushofer weiters.

"Jetzt auf die Idee zu kommen die längst überfällige Inflationsanpassung der Familienbeihilfe aus Geldern zu decken, die eigentlich für die Ganztagsschule vorgesehen waren, ist verantwortungslos", ärgert sich Kraushofer über die aktuellen Pläne. Flächendeckend ganztägige Betreuung an Schulen kommt gerade allein erziehenden Müttern und Vätern zu Gute und ist deshalb längst überfällig. "Hier einen Kuhhandel mit der Familienbeihilfe einzugehen, wäre ein fataler Schritt für eine neue Regierung", so Kraushofer noch einmal ermahnend!

