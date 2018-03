Synqera führt anpassbare Instore-Personalisierungstechnologie mit Premium-Supermarktkette LAND ein

(PRN) - -- Das Pilotprogramm bietet bereits vor dem großen Weihnachtseinkaufsansturm jedem Kunden eine personalisierte Einkaufserfahrung in Geschäften der Lebensmittelwarenkette.

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Synqera, ein globales Technologie-Startup, das personalisierte Online-Shopping-Erfahrungen in die Einzelhandelsgeschäfte bringt, startet sein erstes Lebensmitteleinzelhandels-Pilotprogramm mit LAND, einer Premium-Supermarktkette im Nordwesten Russlands. Synqera installiert eine Kombination aus zwei interaktiven Content-Delivery-Technologien in LAND-Filialen, die im traditionellen Lebensmittelgeschäft eine Neuheit darstellen: Noch vor Beginn der geschäftigen Weihnachtszeit wird der Kundenservice im Eingangsbereich jedes für das Pilotprogramm ausgewählten Geschäfts durch Synqera Loyalty Generators,



kompakte druckfähige Geräte mit interaktiven Touchscreens, sowie im Kassenbereich durch Simplate-Geräte,

die

zielgerichtete Inhalte für Kunden und neue Kunden bereitstellen, verbessert.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131209/NY29138-INFO)



LAND implementiert die Personalisierungs- und Datenanalysetechnologie von Synqera in allen Filialen, um zentralen Marktproblemen des Lebensmittelhandels zu begegnen, darunter die wachsende Konkurrenz und die Kundennachfrage nach stärkerer Personalisierung beim Einkaufen im Geschäft. Die Lösung nutzt die Technologien zum Sammeln großer Datenmengen und deren Analyse, um Kundenvorlieben und kundenspezifische Produktempfehlungen vorhersagen und eine stark personalisierte Verbrauchererfahrung bieten zu können, die bisher durch keine andere einzelhandelsorientierte Technologie geboten werden konnte.

Lesen Sie weiter, um Näheres über die Funktionsweise der zwei Technologien zu erfahren.

Loyalty Generator

Die durch eine Treuekarte aktivierbaren Loyalty Generators bei LAND bieten Vorteile für den Lebensmittelhändler und Verbraucher. Die interaktiven Verkaufsstände im Eingangsbereich der Filialen drucken personalisierte Produktempfehlungen für individuelle Einkaufsbedürfnisse aus, insbesondere für Kunden, die wiederholt bei LAND einkaufen. Die Technologie unterstützt Kunden dabei, Produkte, die sie benötigen, zu finden und zu entdecken, und bietet Teilnehmern am Treueprogramm einen Anreiz, Käufe basierend auf Sonderangeboten und Aktionen zu tätigen. Dies steigert die insgesamt verkauften Waren und bietet gleichzeitig ein simples aber umfassendes Marketinginstrument für verschiedene Verkaufsförderungsmaßnahmen, darunter den Wechsel zu anderen Marken auf Empfehlung, Aktionen zur Verkaufsförderung für Produkte und Upselling-Maßnahmen für bestimmte Produkte. So kann beispielsweise durch die Analyse des Einkaufswagens eines Stammkunden das System diesem zum Kauf eines Produkts der Eigenmarke anstelle eines Produkts einer teureren Marke raten.

Funktionen des Loyalty Generator in dieser Implementierung:

-- Personalisierte Einkaufslisten-on-demand auf der Basis von Predictive Analytics (Kundenprofilanalyse, individuelle Einkaufshistorie, Uhrzeit und Wochentag) -- Thematische Einkaufslisten -- umfasst Produktempfehlungen von LAND -- bietet Echtzeitinformationen zum Sortiment im Geschäft, Preisen und Sonderangeboten -- personalisierte Empfehlungen neuer Produkte und von Sonderangeboten für jeweiligen Kunden -- Rezepte (kategorisch und thematisch) -- länderspezifische thematische Rezepte, die sorgfältig durch LAND ausgewählt werden und die empfohlene Marke und Zutaten des Lebensmittelhändlers umfassen

Simplate

Im Kassenbereich von LAND finden Kunden Simplate, eine interaktive Kundenanzeige mit Nahfeldkommunikation (NFC) über proprietäre Tablets von Synqera mit leistungsfähigen Multimedia-Funktionen, die entwickelt wurden, um die Aufmerksamkeit von Kunden anzuziehen und so den Umsatz zu steigern. Zu Beginn wird Simplate für LAND in Echtzeit Kundenfeedback über eine interaktive Umfrage zur Kundenzufriedenheit sammeln und auswerten. Simple soll den Kunden später interaktiv relevante Produkte zum Kauf empfehlen sowie Instore-Coupons und zielgerichtete Angebote vor Abschluss ihrer Einkäufe bereitstellen.

"Unsere Kunden wissen, dass unsere Marke die besten Produkte aus aller Welt, in unseren eigenen Gourmetküchen zubereitete Speisen und personalisierte Empfehlungen unserer Experten bietet", erklärte Ilya Shtrom, Generaldirektorin von LAND. "Zu verstehen, wie unsere Kunden denken und ob sie Produkte mögen, unterstützt uns dabei, das Einkaufen bei LAND zu verschönern. Die Analyse- und Personalisierungstechnologie von Synqera verbessert die Einkaufserfahrung an einem entscheidenden Punkt des Verkaufsprozesses."

Die einzigartige Instore-Lebensmittelgeschäft-Erfahrung mit von Sommeliers betreuten Weinräumen, Entspannungszonen, durch Baristas geführten Cafés und Spielzimmern für Kinder zeichnet den einzigartigen Ansatz von LAND aus und passt zu den personalisierten, den Kunden einbeziehenden Technologien von Synqera.

"85 Prozent der Erwachsenen, gaben in einer aktuellen Umfrage in unserem Auftrag an, dass ihre Lebensmitteleinkaufserfahrung insgesamt besser sein könnte. Den Kunden relevante Informationen und Aktionen für Produkte, die sie mögen, bereitzustellen, verbessert die Kundentreue wesentlich, während spontane Einkäufe hauptsächlich durch Informationen in den Geschäften beeinflusst werden", erklärte Filipp Shubin, COO von Synqera. "LAND bietet die optimale Umgebung, um zu testen, was wir bereits über die Einzelhandelserfahrung wissen, und dies auf den Lebensmittelhandel anzuwenden."

INFORMATIONEN ZU SYNQERA

Synqera, ein Einzelhandelstechnologie-Startup, entwickelt Big-Data-gesteuerte Technologien, welche das personalisierte Online-Shopping-Modell in die Einzelhandelsgeschäfte bringen und dadurch eine verlockendere Einkaufserfahrung für Verbraucher schaffen, die Kundentreue erhöhen und die Absatzchancen für Einzelhändler verbessern. Das 2010 gegründete Unternehmen Synqera brachte sein erstes Produkt Simplate im Jahr 2012 in Europa und 2013 in den Vereinigten Staaten auf den Markt und führte dadurch ein neues Konzept der Echtzeit-Business-to-Customer-Medienkommunikation ein. Der Hauptsitz von Synqera befindet sich in Sankt Petersburg (Russland); seine Geschäftsstelle in den USA befindet sich in New York City. Besuchen Sie Synqera online auf Synqera.com, Facebook und Twitter.

INFORMATIONEN ZU LAND

Land ist eine Edel-Supermarktkette mit neun Geschäften in St. Petersburg. Seit der Eröffnung ihrer ersten Filiale im Jahr 1998 bietet die Kette ausschließlich frische und erstklassige Waren aus aller Welt an. Inzwischen werden über 22.000 Güter angeboten. Land legt Wert auf ausgezeichneten und individuellen Kundenservice, der persönliche Beratung zur Weinauswahl durch Sommeliers, zum Kaffee durch Baristas und Delikatessen durch Gourmets umfasst. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter http://LAND.ru/ und http://supermarket-land.ru/.

