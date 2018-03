Mitarbeiter von Hasbro verschönern Tausenden von Kindern weltweit am ersten internationalen "Day of Joy" die Feiertage

Pawtucket, Rhode Island (ots/PRNewswire) - Am Freitag ließ das internationale Spielwarenunternehmen Hasbro, Inc. an seinem ersten internationalen "Day of Joy" (Freudentag) die Augen von Tausenden bedürftigen Kindern in 35 Ländern aufleuchten. Im Rahmen dieser Initiative hatten die weltweit 5.000 Mitarbeiter von Hasbro die Gelegenheit, Gutes zu tun und sich an gemeinnützigen



Projekten für bedürftige Kinder zu beteiligen.

Mitarbeiter aus dem weltweiten Hauptsitz des Unternehmens in den USA bis hin zu den Niederlassungen in Lateinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum schlossen sich zum Team Hasbro zusammen und leisteten Freiwilligenarbeit für über 100 gemeinnützige Organisationen weltweit. Mit vielen von davon arbeitet das Unternehmen das ganze Jahr über im Rahmen seiner Hilfsprogramme zusammen.

"Schon die Gründer von Hasbro vor über 90 Jahren hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern dort zu helfen, wo wir leben und arbeiten. Dieses Engagement setzt sich nun in unserem allerersten "Day of Joy" fort", erklärt Brian Goldner, Präsident und CEO von Hasbro. "Diese Initiative, bei der wir von zahlreichen gemeinnützigen Partnerorganisationen unterstützt werden, hat unseren Mitarbeitern gezeigt, wie viel wir für bedürftige Kinder überall auf der Welt tun können, wenn wir nur zusammenarbeiten."

Dies sind einige der Hilfsprojekte, die im Rahmen des internationalen "Day of Joy" von Hasbro stattfanden:

-- Umgestaltung von 24 veralteten Spielplätzen zu sichereren, lebendigeren und inspirierenderen Orten, darunter einer am Standort von Operation Smile in Kolumbien für Kinder, die sich von einer Operation zur Korrektur ihrer Gaumenspalte erholen -- zahlreiche "Spieletage" an Schulen und in anderen Einrichtungen für Jugendliche -- Sammeln von 136.000 Mahlzeiten, die an Tafeln und Schulen geliefert wurden, in Zusammenarbeit mit der US-Hungerhilfeorganisation Outreach Inc. -- Lieferung von Tausenden von Spielen und Spielzeugen an gemeinnützige Organisationen überall auf der Welt

Das ganze Jahr über versucht Hasbro mit seinen Hilfsprogrammen, "einen Funken Hoffnung, die Freude des Spielens und die Macht der Unterstützung" in das Leben von bedürftigen Kindern zu bringen und deren Kindheit so besser zu machen. Allein während der Weihnachtsfeiertage 2013 wird Hasbro voraussichtlich Spiele und Spielzeug für Kinder im Wert von über 3 Millionen US-Dollar spenden und Hilfsprogramme weltweit mit etwa 15 Millionen US-Dollar unterstützen.

