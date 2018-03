Hier sind Sie richtig - von Marc Camoletti

4. Jänner 2014 - 1. März 2014

Wien (OTS) - Regie: Gerald Pichowetz

mit Elisabeth Osterberger, Roswitha Straka, Dagmar Truxa, Angelika Zoidl, Peter Lodynski, Rudi Pfister, Gerald Pichowetz und Benjamin Turecek.

Gerald Pichowetz weiß: Hier sind Sie richtig!

Wenn Hausherr Gerald Pichowetz im Wiener Gloria Theater die Regie führt, ist für wunderbare Situationskomik gesorgt. Von 4. Jänner bis 1. März 2014 geht es in Marc Camolettis lustigem Verwirrspiel "Hier sind Sie richtig" um eine sonderbare Wohngemeinschaft aus ehemaliger Operetten-Diva, ihrem Garderobier, einer Klavierlehrerin und einer Künstlerin. Dabei schlüpfen Elisabeth Osterberger, Roswitha Straka, Dagmar Truxa, Angelika Zoidl, Peter Lodynski, Rudi Pfister, Gerald Pichowetz und Benjamin Turecek in die vielen schillernden Rollen.

Am Anfang schaut es so aus: Drei Damen und ihr männlicher Hausangestellter teilen sich eine Wohnung: Konstanzia, die Besitzerin der Wohnung und ehemalige Operetten-Diva, ihr Garderobier Leopold, Johanna, die Klavierlehrerin, und Jacqueline, eine begabte, aber noch unentdeckte Malerin. Und dann ist da noch Herr Klotz, der Hausherr und heimliche Verehrer der Diva, der aber dennoch seine Miete zeitgerecht haben will. So will Konstanzia die gesamte Wohnung vermieten, Johanna sucht Klavierschüler, Jacqueline ein männliches Akt-Modell und Leopold, tja, Leopold sucht einen Lebensgefährten...

Zeit:

4. Jänner bis 1. März 2014

Info & Beginnzeiten:

Gloria Theater

Prager Straße 9

1210 Wien

Karten: 278 54 04

Tageskassa: täglich von 12.00 - 19.00 Uhr außer Sonn- und Feiertag www.gloriatheater.at

