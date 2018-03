Königsberger-Ludwig: Erschütternde Aussagen von ÖVP-Gemeinderat und Lehrer

Bereits der zweite ÖVP-Politiker, der nach verbalen antisemitischen und hetzerischen Entgleisungen zurücktreten muss

Wien (OTS/SK) - Nachdem erst letzte Woche der Gföhler ÖVP-Politiker Karl Simlinger wegen seiner antisemitischen Äußerungen als Bürgermeister zurücktreten musste, sorgt diese Woche ein ÖVP-Gemeinderat und Lehrer am katholischen Gymnasium Seitenstetten für den nächsten Eklat. "Man sagt nur das, was man in sich trägt -daher sollte der betreffende ÖVP-Gemeinderat und Pädagoge Konseqeuenzen ziehen und zurücktreten. "'Anzünden, einäschern und sterilisieren' sind keine Formulierungen, mit denen man Kritikern begegnet", ist die niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig erschüttert. Anlass ist der Leserbrief des Pädagogen im "profil", in dem er davon schrieb, dass "ihre Redaktion angezündet und eingeäschert und das Hetzblatt 'profil' verboten gehört". ****

"Solche Aussagen passieren nicht, sie finden im Kopf statt und sind eine Geisteshaltung, die in aller Konsequenz zu verurteilen sind", so Königsberger-Ludwig. (Schluss) bj/rm/mp

