Schmid: Politik darf keine Entscheidungen an SchülerInnen vorbei treffen

Grüne gratulieren Bundesschülervertretung zu Verhandlungserfolg

Wien (OTS) - "Ich bin froh, dass es hier zu Änderungen des Benotungssystems gekommen ist und dass die Neuerungen bei der Matura nicht am Rücken der SchülerInnen ausgetragen werden. Wer sich in den Oberstufen-Klassen umgehört hat, der weiß: Die meisten SchülerInnen haben das bisherige Benotungssystem der Zentralmatura als hochgradig unfair empfunden und viele fühlen sich schlecht auf dieses Benotungssystem vorbereitet. Die ersten Schularbeiten die jetzt mit dem neuen System gemacht worden sind (z.B. in Mathematik in Wien), sind zum Teil sehr schlecht ausgefallen. Ganze Klassen sind dabei durchgefallen, bei vielen sind nur ein paar wenige durchgekommen", sagt der Grüne Jugendsprecher Julian Schmid.

"Es war wichtig die Gewichtung zwischen dem Grundkompetenz-Teil und dem Praxis-Teil der Matura zu ändern, da es so möglich war, dass SchülerInnen mit wesentlich mehr Punkten schlechter abschnitten als andere, die weniger Punkte hatten. Auch, dass es jetzt um eine Woche mehr Zeit zwischen mündlicher und schriftlicher Matura gibt, ist wichtig und dass man jetzt im ersten Teil der Matura weniger Punkte durch kleine Fehler verliert", meint Schmid.

"Wir gratulieren der Bundeschülervertretung (BSV) zu diesem Verhandlungserfolg. Die SchülerInnen haben gezeigt, wie stark Schülervertretung sein kann! Und die Politik sollte in Zukunft keine Entscheidungen mehr leichtfertig an den SchülerInnen vorbei treffen", sagt Schmid und ergänzt: "Wir Grüne werden die Entwicklung bei der Zentralmatura weiter im Auge behalten und darauf schauen, dass am Ende das beste und fairste Benotungssystem für die SchülerInnen herauskommt. Die Schülervertretung hat hier unsere volle Unterstützung".

