Happy Birthday MuTh!

MuTh ist ein Jahr - Geburtstagswoche von 9.12. bis 16.12.

Wien (OTS) - Alles Gute! Heute gibt es allen Grund zu jubeln, denn das MuTh feiert seinen ersten Geburtstag. Nach einem bewegten Jahr mit erfolgreichen Eigenproduktionen der Wiener Sängerknaben sowie zahlreichen Kooperationen und Gastauftritten wird nun gefeiert: In der Geburtstagswoche sind alle Karten der eigenen Produktionen um 30 Prozent günstiger. Die Aktionskarten sind im MuTh an der Kassa, per Telefon, per E-Mail oder online erhältlich. Die Geburtstagsaktion startet heute und endet am Montag, dem 16.12. 2013 um 18.00 Uhr. Am Sonntag, dem 15. Dezember findet von 10.00 bis 14.00 Uhr anlässlich des ersten Geburtstages ein "Tag der offenen Tür" mit Führungen durch das Haus statt. Gezeigt wird auch der Weihnachtsfilm von Curt Faudon mit den Wiener Sängerknaben "Songs for Mary".

Die Geburtstagsaktion minus 30% gilt für folgende Produktionen:

Go-g-Go: Musiktheater am 13. und 14.12, 19.30 Uhr mit den Werken Cabaret Voltaire von Hans Zender und Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg für Countertenor und das Ensemble PHACE

Steude Quartett: Kammermusik am 11.12., 19.30 Uhr Werke von P. I. Tschaikowsky, O. Respighi und F. Schubert

Küchl Quintett: Kammermusik am 17.12. , 19.30 Uhr Werke von Dvorak & Schubert

Die Weihnachtsgeister: Musiktheater für Kinder und Jugendliche ab 6+, am 19.12., 17.00 Uhr, Singspiel von Peter Ahorner und den Strottern nach Charles Dickens

The Big Mulatság - Das Silvester Konzert: am 31.12., 19.00 Uhr Mit dem Janoska Ensemble, Sunnyi Melles, Natalia Ushakova, Conchita Wurst und Nikolaus Habjan

The Big Mulatság - Die Silvester Party: am 31.12. ab 22.00 Uhr bis 2.00 Uhr mit dem großen Janoska Festorchester, No Limit Jazz Trio und DJ Bird

Das Konzert im Neuen Jahr - mit dem Philharmonischen Ensemble Wien: am 2.01.2014, 19.30 Uhr, Strauß - Lanner - Lehár

Esa Noche: Welt Musik Konzert am 31.01.2014 Ein Abend mit Musik aus Südamerika und den Wiener Sängerknaben

Diese Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Ermäßigungen kombiniert werden.

Kassa: Mo, 9.12. & Mo,16.12.: 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr; Sonntag, 15.12: 10:00 bis 14:00 Uhr.

MuTh, Obere Augartenstraße 1 E, 1020 Wien

Info und Tickets: www.muth.at, 01 34 78 0 80, tickets @ muth.at

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Seeber

SKYunlimited

daniela.seeber @ skyunlimited.at

Tel:01/5225939, Mobil:0699/1644 8002