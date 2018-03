Barbara Billek-Milota aus dem 23. Bezirk erhält AUVA-Pflegepreis Wien 2013

Einladung zur Ehrung am Montag, 16.12., 14 Uhr, Steinsaal 2, Rathaus

Wien (OTS) - Ein hoffnungsvoller Medizinstudent, sportlich, vielseitig interessiert, mit einem liebevollen Herzen für seine Familie und Freunde - die Welt schien Fabian Billek mit offenen Armen zu empfangen. Ein schwerer Motorradunfall im Juni 2006 auf der Fahrt zur Prüfungsvorbereitung ins AKH veränderte Hoffnungen und Träume. Monate im Koma, langsames Zurückholen, fast ein dreiviertel Jahr Rehabilitation am AUVA-RZ Weißer Hof folgten. Mit eiserner Disziplin und starkem Willen erkämpfte er sich mühevoll seinen Weg zurück. Nur wenige sahen eine lebenswerte Zukunft für ihn. Fabian Billek zeigt beeindruckend, was in der Rehabilitation alles möglich ist. Dies gelingt jedoch nur mit einem entsprechenden Umfeld, mit Eltern, die ihn mit großem Engagement unterstützen und sein Recht zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung als oberste Priorität sehen und mit ihm kämpfen. Als Dank und Anerkennung dafür erhält Barbara Billek-Milota den AUVA-Pflegepreis 2013 für Wien.

Im Namen von Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Mag.a Sonja Wehsely, Stadträtin für Gesundheit und Soziales, bedanken sich KommR Kurt Wagner, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Gesundheits-und Sozialausschusses, und Mag. Friederike Lackenbauer, Direktorin der AUVA-Landesstelle Wien. Sie gratulieren am Montag, dem 16. Dezember, um 14 Uhr im Wiener Rathaus. Rudolf Silvan, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz und Vorsitzender des Landesstellenausschusses der AUVA-Landesstelle Wien, und KommR Christian Moser - als Vertreter der Wirtschaftskammer Wien -übergeben die Sachpreise.

Datum: 16.12.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

Rathaus Feststiege 2, Steinsaal 2

Rathausplatz 1, 1010 Wien



