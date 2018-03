Berichterstattung zur Corporate Responsibility ist jetzt weltweit gängige Geschäftspraxis, so KPMG

KPMG Studie zum Berichtswesen von Corporate Responsibility heute veröffentlicht.

Wien/Linz (OTS) - Die Berichterstattung zur Corporate Responsibility (CR) ist mittlerweile weltweit gängige Geschäftspraxis geworden. Dies geht aus der jüngsten KPMG-Studie zu Corporate Responsibility hervor und zeigt, dass sich fast drei Viertel (71 Prozent) der Unternehmen damit aktiv auseinandersetzen.

20 Jahre nach Veröffentlichung der ersten Studie ist die Untersuchung umfangreicher als jemals zuvor. Lagen der Studie 1993 noch lediglich Unternehmen aus zehn Ländern zugrunde, so umfassen 2013 die Erhebungen die Top-100-Unternehmen aus 41 Nationen. Insgesamt wurden 4.100 Unternehmen befragt (die letzte Studie 2011 beinhaltete 3.400 Unternehmen in 34 Ländern).

Laut Studienergebnis hat sich die Zahl der berichtenden Unternehmen zum Thema CR seit 2011 um sieben Prozentpunkte erhöht. "Unternehmen sollten nicht länger fragen, ob sie einen CR-Bericht veröffentlichen sollten oder nicht. Die entscheidenden Fragen sind 'was sollten wir berichten' und 'wie sollten wir es berichten?'. Die Herausforderung für Unternehmen ist es, den CR-Bericht dazu zu nutzen, die wichtigsten Belange zu den Themen Umwelt und Soziales für ihr Unternehmen und ihre Interessengruppen aufzuzeigen. Sie können dann diese Belange in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie rücken und damit Risiken bewältigen, Chancen eröffnen und einen langfristigen Wert schaffen", so Peter Ertl, Partner bei KPMG. Der Anstieg in der Berichterstattung wurde zudem teilweise von Regierungen und dem Börsewesen gefördert, die Informationspflichten zunehmend zur Auflage machten. Zu diesen Ländern zählen Frankreich, Dänemark und Südafrika.

Durchschnittliche Qualität nach Kriterien

Darüber hinaus wurde auch die Qualität der CR-Berichte der 250 weltweit größten Unternehmen nach sieben wesentlichen Kriterien untersucht: Strategie, Risiko und Chancen; Wesentlichkeit; Zielsetzung und Indikatoren; Lieferanten und Wertschöpfungskette; Stakeholder Engagement; Steuerung; Transparenz und Bilanz. Europäische Unternehmen erzielten mit 71 von 100 möglichen Punkten die im Durchschnitt höchste Qualitätskennzahl für ihre CR-Berichte. Dennoch ist der Anteil in Europa nur leicht gestiegen.

Unternehmen versäumen den Bericht über Auswirkungen auf ihre Lieferkette

Des Weiteren hat die Untersuchung gezeigt, dass Unternehmen in Bereichen mit komplexen Lieferketten, die potenzielle Risiken in den Bereichen Umwelt und Soziales darstellen, nur in geringem Maße über Auswirkungen auf ihre Lieferkette berichten. Dazu erläutert Gert Weidinger, Partner bei KPMG: "Unternehmen sind bereit, den Sprung zu Geschäftspraktiken zu wagen, bei denen Sozial- und Umweltbewusstsein gefragt ist, aber sie müssen auch gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden - warum sollten sie sonst ihren Wettbewerbsvorsprung riskieren? Regierungen und das Börsewesen müssen diesen Weg auch weiterhin beschreiten, damit für die Unternehmen beständige Regeln und Gesetze geschaffen werden, die ihnen ermöglichen, sich weiter in Richtung nachhaltiger Geschäftswege zu bewegen."

Beinahe alle berichten zum Thema CR

Von den berichterstattenden Unternehmen nutzen neun von zehn ihre Berichte dazu, Veränderungen in den Bereichen Umwelt und Soziales aufzuzeigen, die Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Interessengruppen haben. Sieben von zehn sagen, dass diese Veränderungen Chancen für innovative neue Produkte und Dienstleistungen mit sich bringen. Eine aufgeklärte Minderheit von ungefähr einem Drittel erwähnt auch Chancen zur Vergrößerung der Marktanteile sowie eine Senkung von Kosten.

Detaillierte Studienergebnisse sowie Pressefotos finden Sie unter:

http://www.kpmg.at/wer-wir-sind/presse/pressemitteilungen/presse-deta

il/1857-berichterstattung-zur-corporate-responsibility-ist-jetzt-welt weit-gaengige-geschaeftspraxis-so-kpmg.html

Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria, Mag. Mariana Herrloss, Corporate Communications, Tel.: 0043 (0)1 313 32-730, mherrloss @ kpmg.at, www.kpmg.at

KPMG Austria, Mag. Iris Zeppezauer, Corporate Communications, Tel.: 0043 (0)732 6938-2157, izeppezauer @ kpmg.at ,www.kpmg.at