Drop-Out in Schule und Lehre

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Bildungschancen von Kindern, die in Österreich leben und zur Schule gehen, hängen zu einem Großteil von der Bildung und vom sozialen Status ihrer Eltern ab. Auch die frühe Selektion trägt dazu bei, dass das österreichische Bildungssystem sozial ungerecht ist.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 16. Dezember 2013, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, werden wir Ihnen den neuen AK-Bildungsmonitor präsentieren und aufzeigen, dass jährlich tausende Jugendliche aus dem Ausbildungssystem fallen. Der extrem hohe Drop-Out in Schule und Lehre ist mit ein Grund, warum die Lebens- und Arbeitssituation von jungen Menschen in Österreich immer problematischer wird.

Als Gesprächspartner/Gesprächspartnerin stehen Ihnen Präsident Dr. Johann Kalliauer und die geschäftsführende Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend, Kultur, Mag.a Bernadette Hauer, zur Verfügung.

