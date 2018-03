Weinbauern: Höhere Sektweinsteuer fördert Billig-Importe aus Italien

Weinbauverband appelliert an Landeshauptleute, solchen Plänen nicht zuzustimmen

Wien (OTS) - "Die Wiedereinführung einer Schaumweinsteuer hätte fatale Auswirkungen für die Sektgrundweinproduzenten in Österreich. Dieser geplante Schritt würde in erster Linie die Billig-Importe aus Italien fördern. Das erinnert mich an die Situation vor 2004, als der heimische Schaumwein massiv Marktanteile verloren hatte und vor allem der italienische Prosecco boomte, ein Perlwein, für den keine entsprechende Abgabe zu entrichten war. Bei einer neuerlichen steuerlichen Belastung würde die Sektproduktion in kürzester Zeit in Länder abwandern, in denen keine Steuer auf dieses Produkt eingehoben wird; und dies ist praktisch bei allen weinbautreibenden Nachbarn der Fall. Eine Wiedereinführung der Schaumweinsteuer würde vor allem strukturschwache Regionen, wie das nördliche Weinviertel und Teile des Burgenlandes, um seine Produktionsgrundlage bringen, was zu einer weiteren Abwanderung aus diesen Grenzregionen führen würde", warnte Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes.

Sekt sichert Grenzregionen

Österreichischer Sekt wird nahezu ausschließlich aus heimischen Grundweinen hergestellt. Rund 3.000 Winzerfamilien, somit zirka 15.000 Menschen in den Grenzgebieten des nördlichen Weinviertels und des Burgenlandes, stellen mehr als 14 Mio. Liter Sektgrundwein her, was deren Lebensgrundlage bildet. Schmuckenschlager: "Wie negativ sich die Steuer ausgewirkt hat, zeigen diese Zahlen. Durch die Konkurrenz des Proseccos ist der Schaumweinabsatz allein in den Jahren 1999 bis 2002 um über 4 Mio. Liter zurückgegangen, das waren knapp 23%."

Geringe Steuereinnahmen

Die Schaumweinsteuer machte vor der Abschaffung insgesamt EUR 21 Mio. aus, das sind 0,4% des Verbrauchssteueraufkommens beziehungsweise 0,04% der Gesamtsteuer. "Der relativ kleine Umfang einer Sektsteuer in Verbindung mit dem neu zu schaffenden Verwaltungsaufwand bei deren Einhebung würde in keinem Verhältnis stehen", stellte Schmuckenschlager weiter fest.

Appell an Landeshauptleute

"Angesichts dieses dramatischen Szenarios bin ich fest davon überzeugt, dass sich die Landeshauptleute der weinbautreibenden Bundesländer - Erwin Pröll, Hans Niessl, Franz Voves und Michael Häupl - der Bedeutung des Weinbaus in ihren Regionen bewusst sind und daher der Einführung einer solchen Steuer nicht zustimmen werden", so Schmuckenschlager abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich

Kommunikation

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Tel.: 01/53441-8520, 8523; Fax: 01/53 441-8519

presse @ lk-oe.at, www.lk-oe.at