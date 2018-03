Spindelegger: Müssen Länder in Regierungsverhandlungen einbinden

Gute Diskussion zwischen Regierung und Landeshauptleuten – Nach wie vor offene Fragen zwischen SPÖ und ÖVP

Wien, 9. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Wenn wir für die nächsten fünf Jahre ein solides Fundament haben wollen, müssen wir mit allen Gespräche führen und auch die Bundesländer einbinden. Das haben wir getan und eine gute Diskussion geführt", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Michael Spindelegger nach dem heutigen Treffen zwischen der Regierung und den Landeshauptleuten. Man habe den Länder-Chefs die bisherigen Fortschritte der Koalitionsverhandlungen dargelegt, um sie auf Fragen vorzubereiten, die auch sie betreffen. "Vor allem finanzielle Fragen, wie man ein strukturelles Nulldefizit erreicht, treffen auch die Länder. Einsparungen sind von beiden Seiten notwendig", so der Vizekanzler. Einsparungen sollen vor allem durch Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und eine bessere Abstimmung der Kompetenzen erzielt werden. "Wir sind in einem gutem Stadium, auch bei der Transparenzdatenbank gibt es Fortschritte", betont Spindelegger. Besprochen wurden darüber hinaus Zukunftsfragen wie Offensivmaßnahmen, Kinderbetreuungseinrichten und die Wohnbauförderung. "Das heutige Treffen war vor allem als Information angelegt und als erste Diskussion. Entscheidungen wird es in einem nächsten Schritt geben müssen", sagt Spindelegger, der abschließend klarstellt, dass es weiterhin offene Fragen zwischen ÖVP und SPÖ gibt. ****

