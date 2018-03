Vienna Insurance Group in der Tschechischen Republik

Kooperativa ist das beste Unternehmen im Finanzbereich

Wien (OTS) - Die Kooperativa, die führende Konzerngesellschaft der Vienna Insurance Group in der Tschechischen Republik, wurde im renommierten Wettbewerb "CESKYCH 100 NEJLEPSÍCH" ("Tschechiens 100 Beste") zum besten Unternehmen der Finanzbranche gekürt. In der Gesamtwertung belegt die Kooperativa den zweiten Platz und wurde dabei nur vom traditionsreichen Autohersteller Skoda übertroffen. Der Wettbewerb "CESKYCH 100 NEJLEPSÍCH" holt erfolgreiche tschechische Unternehmen vor den Vorhang, um ihren Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung hervorzuheben.

"Ich gratuliere unseren Kolleginnen und Kollegen in der Tschechischen Republik zu diesem großartigen Erfolg. Der zweite Platz in diesem renommierten Wettbewerb ist eine verdiente Anerkennung für die Leistungen und das Engagement des gesamten Teams. Versicherung bedeutet Vertrauen und wie die Ergebnisse der Umfrage zeigen, vertrauen Kunden und Geschäftspartner der Marke Kooperativa", betont Peter Hagen, Generaldirektor der Vienna Insurance Group.

Nummer 1 in der Tschechischen Republik

Die Vienna Insurance Group ist seit dem Jahr 1990 in ihrem Kernmarkt Tschechische Republik tätig. Mit einem Gesamtmarktanteil von 33,0 Prozent sind die Konzerngesellschaften mit Abstand die Nummer 1 am tschechischen Versicherungsmarkt. Kooperativa, CPP sowie PCS erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen 2013 Prämien in Höhe von rd. 1,3 Mrd. Euro und einen Gewinn (vor Steuern) von rd. 144,9 Mio. Euro.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 24 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf fast 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 23.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter http://www.vig.com

