Bundespräsident freut sich über Christbaum aus Krems

4,30 Meter hohe Nordmann-Tanne von Bürgermeister Resch übergeben

Wien (OTS) - Bürgermeister Reinhard Resch aus Krems überbrachte heute den traditionellen Christbaum für die Amtsräume von Bundespräsident Heinz Fischer in der Wiener Hofburg. Gemeinsam mit Kindergartenkindern und einem Bläserquartett aus Krems wurde die 4,30 Meter hohe Nordmann-Tanne feierlich übergeben.

Heinz Fischer war sichtlich beeindruckt und erfreut, nutzte aber auch die Gelegenheit für eine grundsätzliche Anmerkung: "In der Zeit vor Weihnachten ist man besonders nachdenklich, und man stellt das Miteinander und das Gemeinsame in den Vordergrund. Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung sollte man immer leben und nicht nur vor Weihnachten" bemerkte der Bundespräsident.

Der mit Äpfel, Strohsternen und Lebkuchen geschmückte Baum aus Krems steht ab heute im Spiegelsaal der Wiener Hofburg und wird in den kommenden Wochen "für alle Besucherinnen und Besucher der Präsidentschaftskanzlei, und natürlich auch für Staats- und Ehrengäste in vollem Glanz erstrahlen", bedankte sich Bundespräsident Heinz Fischer und fügte hinzu: "Vielleicht wird an diesen wunderschönen Baum auch die neue Bundesregierung bald vorbeigehen...".

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at