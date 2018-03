Prammer trifft kroatischen Amtskollegen Leko

NR-Präsidentin absolviert offiziellen Besuch in Zagreb

Zagreb (PK) - Zum Auftakt ihres eintägigen Besuchs in der kroatischen Hauptstadt Zagreb traf Nationalratspräsidentin Barbara Prammer heute im Parlament (Sabor) ihren Amtskollegen Josip Leko. Die beiden erörterten ausführlich die bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Kroatien, die Lage im jüngsten EU-Mitgliedsland knapp ein halbes Jahr nach dem Beitritt sowie die Situation der Region.

Prammer und Leko betonten die ausgesprochen freundschaftlichen und stabilen Beziehungen zwischen beiden Ländern in verschiedenen Bereichen. Dass der Delegation fünf der sechs Fraktionen des neu gewählten Nationalrats angehören, ist laut Prammer Ausdruck des großen Interesses des österreichischen Parlaments an diesen guten Kontakten. Einig waren sich Prammer und Leko auch darin, dass diese guten Kontakte ausgebaut und intensiviert werden sollten. Das sei nicht zuletzt mit Blick auf die Alpen-Adria-Region und den Donauraum wichtig.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Wirtschaftsfragen. Österreich hat laut Prammer als größter Investor in Kroatien ein vitales Interesse daran, dass sich die kroatische Wirtschaft nach einer anhaltenden Phase der Rezession erhole und konjunktureller Aufschwung einsetze. Die österreichischen Investoren bräuchten Planungssicherheit und die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen. Wichtig sei auch, dass Kroatien seine Möglichkeiten im Rahmen der EU-Förderungen nütze. Der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit sei für Kroatien eine besondere Herausforderung, berichtete Leko. Er zeigte sich interessiert am österreichischen Modell. Jungen Menschen Perspektive und Hoffnung zu geben, müsse eine gemeinsame Anstrengung innerhalb der EU sein, ergänzte Prammer.

Die Nationalratspräsidentin dankte ihrem Amtskollegen dafür, dass er die Frage der Rückgabe von Eigentum, das während des Kommunismus enteignet wurde, offensiv ansprach. Kroatien bereite laut Leko ein Gesetz zur Klärung dieser offenen Frage vor, das auch ausländische StaatsbürgerInnen berücksichtigen soll. Prammer bot in diesem Zusammenhang die österreichischen Erfahrungen in Restitutionsbelangen an.

Prammer und Leko vereinbarten, die parlamentarische Zusammenarbeit auf Ebene der Ausschüsse auszubauen, sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene. Konkret angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch eine trilaterale Kooperation zwischen Österreich, Kroatien und Slowenien.

Am Nachmittag wird Prammer Staatspräsident Ivo Josipovic und Premierminister Zoran Milanovic treffen. Auch in diesen Gesprächen werden das österreichisch-kroatische Verhältnis und Möglichkeiten zu einer Intensivierung der Beziehungen stehen.

Bereits am Sonntagabend traf die NR-Präsidentin VertreterInnen österreichischer Unternehmen, die in Kroatien engagiert sind. Sie informierte sich bei den Wirtschaftstreibenden über deren Einschätzung der momentanen Situation in dem 4,3 Millionen EinwohnerInnen zählenden Land und dessen Perspektiven. Österreich ist bei weitem größter Auslandsinvestor in Kroatien, rund 7000 Firmen verfügen über Niederlassungen in fast allen Sektoren. Entsprechend groß ist das Interesse auf österreichischer Seite, dass die anhaltende Rezession in Kroatien überwunden werden und ein optimistisches Investitionsklima entstehen kann. Mehrfach angesprochen wurde auch der Wunsch nach Durchsetzung von Rechtssicherheit, Abbau bürokratischer Hindernisse und wirksamer Maßnahmen gegen Korruption. Prammer versprach, diese Themen bei den anstehenden politischen Terminen anzusprechen.

Begleitet wird NR-Präsidentin Prammer bei diesem Arbeitsbesuch von einer parlamentarischen Delegation, der die Abgeordneten Elmar Mayer (S), Werner Amon (V), Anneliese Kitzmüller (F), Gabriela Moser (G) und Christoph Vavrik (NEOS) sowie Parlamentsdirektor Harald Dossi angehören. (Schluss) red

