Fahrschulausbildung erhöht Verkehrssicherheit und hilft, Zahl der Unfalltoten zu senken

WKÖ-Fachverband Fahrschulen: 10 Jahre Mehrphasen-Führerscheinausbildung haben sich bewährt

Wien (OTS/PWK880) - Die Anzahl der Verkehrstoten in Österreich sinkt weiter. Die bisher niedrigste Zahl von 522 Verkehrstoten des Jahres 2012 wird heuer um weitere 10 Prozent unterschritten und damit erstmals deutlich unter 500 liegen. Auch in der Gruppe der Jugendlichen sinken die Unfallzahlen deutlich.

Wesentlicher Grund für den generellen Rückgang ist die Mehrphasen-Führerscheinausbildung in Österreich, die vor zehn Jahren eingeführt wurde und seit 1. Jänner 2003 ein internationales Vorzeigemodell darstellt. Herbert Wiedermann, Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in der WKÖ: "Mit ihrer Fahrausbildungskompetenz leisten die heimischen Fahrschulen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf den Straßen."

115.000 Führerscheine für Pkw und Motorräder werden nach einer Ausbildung in einer der 370 heimischen Fahrschulen jährlich ausgegeben. Die Führerscheinwerber müssen nach bestandener Führerscheinprüfung eine weitere Ausbildungsphase absolvieren. Bei Fahrsicherheitstrainings und Perfektionsfahrten erhalten die Lenkerinnen und Lenker ein Feedback über ihr Fahrkönnen und werden in Unfallvermeidungsstrategien geschult, so Wiedermann. Bei verkehrspsychologischen Gruppengesprächen und Gefahrenwahrnehmungstrainings für Motorradfahrer werden defensive und soziale Fahrweisen gefördert.

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit ist noch immer zu einem Drittel die häufigste Unfallursache bei tödlichen Verkehrsunfällen. "Fahren auf Sicht muss ständig der oberste Vorsatz sein. Höchstgeschwindigkeitslimits sind nur im Zusammenhang mit idealen Bedingungen von Witterung, Fahrzeug und anderen Verkehrsteilnehmern zu sehen", erläutert der Obmann.

Mehr tödlich verunglückte Motorradfahrer Motorrad-Wiedereinsteiger bleiben dabei eine besonders unfallgefährdete Gruppe. Trotz der erfreulich niedrigen Gesamtstatistik bei Unfalltoten im Verkehr wird die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer heuer steigen. In den ersten elf Monaten 2013 verunglückten bereits 88 Motorradfahrer tödlich gegenüber 68 Bikern im Vorjahr. Ein Grund ist sicher der Jahrhundertsommer, der zu mehr Motorrad-Ausfahrten führte. Mehr als die Hälfte der getöteten Motorradfahrer fällt jedoch in die Altersgruppe 45 plus, der Großteil hat seine Motorradausbildung in den 70er- oder 80er-Jahren absolviert.

Widermann rät: "Motorradfahrer, die bereits einen A-Führerschein besitzen und nach mehrjähriger Pause wieder einsteigen, sollten ihre Kenntnisse vor der ersten Ausfahrt mit dem Bike in einer Fahrschule wieder auffrischen. Eine neuerliche Schulung verbessert das individuelle Fahrkönnen, bringt neue technische Kenntnisse über das Motorrad und optimiert das Verkehrsverhalten insbesondere in Gefahrensituationen auf anspruchsvolleren Straßenabschnitten".

Leichtmotorrad-FS ab 16

Mit der Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie besitzen 16-Jährige seit dem 19. Jänner 2013 die Möglichkeit, einen Leichtmotorrad-Führerschein der Klasse A1 für Motorräder mit einem Hubraum bis zu 125 cm3 und einer Motorleistung von maximal 11 kW (15 PS) zu erwerben, wobei auch Autobahnen befahren werden dürfen. "Erfreulicherweise befindet sich unter den tödlich verunglückten Motorradfahrern keine Person aus dieser Altersgruppe. Das zeigt klar den Vorteil einer fundierten Fahrschulausbildung, die umfassend auf die Gefahren und Risiken im Verkehr eingeht, so Wiedermann. (PM)

