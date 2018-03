Internationaler Menschenrechtstag - Kirchgatterer: Verbesserungen auch in Österreich

Kompetenzerweiterung der Volksanwaltschaft sorgt für Verbesserungen in 4.000 Einrichtungen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgen stattfindenden Internationalen Tages der Menschenrechte hebt SPÖ-Menschenrechtssprecher Franz Kirchgatterer die Kompetenzerweiterung der Volksanwaltschaft in Österreich besonders hervor, mit der die Überprüfung der Menschenrechtsstandards in mehr als 4.000 Einrichtungen, die Menschen betreuen, gesichert ist. "Seit die Kompetenzen der Volksanwaltschaft in bedeutender Weise aufgewertet wurden, indem die VolksanwältInnen von Alten- und Behindertenheimen bis hin zu polizeilichen Anhaltezentren und Haftanstalten prüfen können, wurde nachhaltig für Verbesserungen in diesen Einrichtungen gesorgt", so Kirchgatterer am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

So hat die Volksanwaltschaft seit ihrer Prüftätigkeit eine Vielzahl von positiven, aber auch verbesserungswürdigen Befunden geliefert. "Deren Ergebnisse dienen mir als wesentliche Grundlage für meine parlamentarische Arbeit als Menschenrechtssprecher der SPÖ und ich möchte mich auch an dieser Stelle ausdrücklich für die qualitätsvolle Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksanwaltschaft bedanken", sagt Kirchgatterer. In diesem Zusammenhang verweist Kirchgatterer auch auf den Sprechtag des Volksanwaltes Günther Kräuter am 11. Dezember in Wels.

Am Internationalen Tag der Menschenrechte sollte man - vor allem als SozialdemokratIn - an die menschenrechtswidrigen Arbeits- und Umweltstandards erinnern. "Die Profitgier zahlreicher internationaler Konzerne tötet Menschen. Aufgabe der Politik - vor allem auf internationaler Ebene - muss sein, den Druck auf Konzerne zu erhöhen, den menschenrechtswidrigen Arbeits- und Umweltstandards ein Ende zu setzen", so Kirchgatterer. (Schluss) bj/rm/mp

