Übergangsvereinbarung mit Gazprom Export für langfristigen Gasbezugsvertrag erreicht

Wien (OTS) - OMV CEO Gerhard Roiss: "Positiver Meilenstein"

Die voll konsolidierte OMV Tochtergesellschaft EconGas hat mit ihrem langfristigen Erdgaslieferanten Gazprom Export eine neue Vereinbarungen erzielt (gültig ab 1. April 2013).

OMV CEO Gerhard Roiss: "Das ist ein positiver Meilenstein, um EconGas in Richtung einer wettbewerbsfähigeren Position zu bewegen. Die neue Vereinbarung zeigt unsere nachhaltige Partnerschaft mit unseren langfristigen Erdgaslieferanten. Wir begrüßen das Ergebnis der konstruktiven Verhandlungen, die uns näher an die herrschenden Marktbedingungen für Erdgas bringen."

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Preisrevisionen mit dem Erdgaslieferanten Gazprom Export wurde eine akzeptable Übergangsvereinbarung erzielt. Diese Übergangsvereinbarung sieht eine Anpassung des langfristigen Gasbezugsvertrags vor, sodass die aktuellen Bedingungen der europäischen Erdgasmärkte besser widergespiegelt werden und bietet zusätzlich die Möglichkeit, in naher Zukunft die Vertragsbedingungen neuerlich zu überprüfen.

Hans-Peter Floren, OMV Vorstandsmitglied verantwortlich für den Bereich Gas und Power: "Diese Übergangsvereinbarung, gemeinsam mit den kürzlich angepassten Konditionen in der Vereinbarung mit Statoil per 1. Oktober 2013, ermöglicht EconGas in der nahen Zukunft eine verbesserte Performance zu liefern."

Auf Grund von Vertraulichkeitsklauseln in den Verträgen können keine weiteren Details der Anpassungen bekanntgegeben werden.

Hintergrundinformationen:

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 42,65 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 29.000 im Jahr 2012 ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio mit einer Tagesproduktion von rund 303.000 boe in 2012. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 103 Mrd m3 im Jahr 2012. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22 Mio t und mit Ende 2012 über rund 4.400 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei.

