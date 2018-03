Edith Stier-Thompson wechselt zu news aktuell

Geschäftsführerwechsel bei der dpa-Tochter news aktuell: Edith Stier-Thompson wird am 1. September 2014 Geschäftsführerin bei der news aktuell GmbH. Carl-Eduard Meyer tritt zu diesem Zeitpunkt in den wohlverdienten Ruhestand. Edith Stier-Thompson ist derzeit Geschäftsführerin der dpa-Picture Alliance GmbH. An der Spitze von news aktuell wird sie ein Team mit Frank Stadthoewer bilden, der 2005 zum Geschäftsführer von news aktuell berufen wurde. Edith Stier-Thompson wird bis auf weiteres als Geschäftsführerin der Picture Alliance zur Verfügung stehen.

"Als Gründer und langjähriger Geschäftsführer von news aktuell kann Carl-Eduard Meyer auf eine großartige berufliche Laufbahn zurückblicken, wenn wir ihn im kommenden August verabschieden. Für seine hervorragende Arbeit danken wir ihm sehr. Zugleich sind wir uns sicher, mit Edith Stier-Thompson eine ausgezeichnete Geschäftsführerin gefunden zu haben, die dazu beiträgt, dass die Erfolgsgeschichte von news aktuell weitergeht", erklärt Michael Segbers, Vorsitzender der Geschäftsführung der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH.

Edith Stier-Thompson kam im Jahr 1999 von der Nachrichtenagentur AP zur dpa-Gruppe. Von 2002 an leitete sie den Vertrieb der dpa-Picture Alliance GmbH, 2007 wurde sie zur Geschäftsführerin dieses dpa-Tochterunternehmens berufen. Für die Interessen der Pressefotobranche tritt sie auch ehrenamtlich ein: In den Jahren 2010 bis 2013 stand sie als Vorstandsvorsitzende an der Spitze des Bundesverbandes der Pressebild-Agenturen und Bildarchive (BVPA), seit 2013 ist sie Vizepräsidentin des europäischen Branchenverbandes Cepic.

Carl-Eduard Meyer hat news aktuell im Jahr 1989 gegründet. Auch nach dem Verkauf an die dpa 1994 blieb er als Geschäftsführer an der Spitze des Kommunikationsdienstleisters, der innovative Lösungen in den Bereichen Verbreitung, Monitoring, PR-Software und Multimedia anbietet. Mit Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, München und Düsseldorf unterstützt news aktuell die Arbeit von Kommunikationsfachleuten in ganz Deutschland. Mehr unter www.newsaktuell.de.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen unter www.dpa.com.

