Fototermin ÖVP Innere Stadt - Franz-Josefs-Kai/Schwedenplatz: "Hier raubt Rot-Grün eine Spur - Nicht mit uns!"

Wien (OTS) - Wir erlauben uns, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk und Fernsehen zu einem Fototermin am Mittwoch, den 11. Dezember 2013 um 11:00 Uhr sehr herzlich einzuladen.

In den vergangenen Wochen wurde von rot-grünen Verkehrsexperten mehrfach in den Medien kommuniziert, dass im Zuge der Umgestaltung des Schweden-/Morzinplatzes die Wegnahme einer Spur am Franz-Josefs-Kai überlegt wird und zu begrüßen wäre.

Da die Wegnahme einer Spur nachhaltige Verschlechterungen der Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Grätzel bedeuten würde, und darüber hinaus auch für Wien weitere negative Folgen hätte, laden die ÖVP Wien mit Landesparteiobmann Stadtrat Mag. Manfred Juraczka und die ÖVP Innere Stadt mit Bezirksparteiobmann MMag. Markus Figl zu einer Protestaktion.

Wann: Mittwoch, 11. Dezember 2013, 11:00 Uhr

Ort: Ecke Salztorbrücke/Franz-Josefs-Kai

Die ÖVP Wien und ÖVP Innere Stadt freuen sich auf Ihr Kommen.

